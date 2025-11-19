快訊

畢業生參加獸醫國考 竟在考場用手機上網找答案...須向公庫支付6萬

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

為市府副發言人制交鋒！張顥瀚批坐領高薪 謝國樑反提張詐領案

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
為市府副發言人制針鋒相對，張顥瀚批坐領高薪，謝國樑反擊提及張詐領助理費案。記者游明煌／攝影
為市府副發言人制針鋒相對，張顥瀚批坐領高薪，謝國樑反擊提及張詐領助理費案。記者游明煌／攝影

基隆市民進黨議員張顥瀚今天質詢時，質疑市府自創副發言人制，卻坐領高薪，非常不合理，該做的工作卻由民政處長兼發言人呂謦煒承擔，呂應該加薪。市長謝國樑答詢時強調都沒有溢領任何薪水，但提及張涉及的詐領助理費案，說「沒有比詐領助理費不合理」，兩人針鋒相對。

市府目前正發言人為呂謦煒，副發言人則有張家馨、曾冠誠、林廷翰，及日前加入的吳禹辰。

民進黨議員張顥瀚今天質詢說，市政府同時高達7名正副發言人，副發言人在做什麼事，他接獲反映，有副發言人只會待在辦公室泡咖啡、拍影片當起網美，還有副發言人未曾出席活動，也未曾發言。

張顥瀚表示，他要為呂謦煒打抱不平，民政處長事務繁忙還要兼發言人，不該加薪嗎？謝國樑回覆說，沒辦法幫呂謦煒加薪，如果議員願意肯定呂謦煒，呂會更開心。張顥瀚追問要不要自掏腰包幫呂加薪？謝國樑二度說說明時說，「那我每個月幫他（呂）加一點」。

謝國樑澄清，正副發言人並沒有7人這麼多，有的已卸任，並不是同時有這麼多人；12月起，由呂謦煒擔任發言人，加上3名副發言人，以後不會再增加。

張顥瀚又說，副發言人該做的工作，都由呂謦煒承擔，這樣合理嗎？其他人的角色在哪裡？市府自創副發言人系統，最高時還多達6人。

謝國樑提及，「我覺得這樣沒有比詐領助理費不合理」，此話一出，讓現場氣氛緊繃，張顥瀚馬上接話說「你現在要質疑我這些事情，對不對？」謝國樑回「我沒有質疑，只是覺得事情有輕重緩急，這些副發言人都可以作答。」並說明副發言人制並非基隆首創，其他縣市也有。

張顥瀚批，依謝國樑的邏輯，市府某位在發言人體系的涉及偽造文書，「你（指謝國樑）現在要直接對幹，來，（我）定讞了嗎？」，謝國樑回「你（指張顥瀚）不是認罪了嗎？」張顥瀚說「目前我還是基隆市議員，針對市府人事任用和預算使用，本來就是有監督權利。」

謝國樑再指出，議員認為發言人制度該如何調整，市府都可以努力配合，但如一味追究，他就是要告訴議員，「沒有溢領任何薪水，都是原來的職務兼其他工作。」

