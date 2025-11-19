快訊

花蓮民宅拆除重建挖到人骨 現場拾獲陶片研判屬靜浦文化

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉仁里五街一處民宅日前拆除重建，發現一具人骨，文化局考古人員也在現場撿到疑為靜浦文化的陶片。圖／文化局提供
花蓮縣吉安鄉仁里五街一處民宅日前拆除重建，發現一具人骨，文化局考古人員也在現場撿到疑為靜浦文化的陶片。圖／文化局提供

花蓮縣吉安鄉一處民宅整建工程月初挖到泛黃人骨，文化局考古人員到場調查，撿到兩片陶片，探坑發現約60公分的文化層，套圖比對屬於日治時期原住民「屘屘社」舊社範圍，不過遺址分布的比例稀少，人骨研判可能是近代人類，已請清大學者下月現勘，提供後續處理建議。

吉安鄉仁里五街一處兩層樓民宅拆除重建，5日打地基時，工人意外發現一具白骨，外觀已經泛黃，懷疑至少已40年，檢方相驗後，依無主屍骨案處理正公告請家屬認領。

文化局文資科長黃用斌說，接獲地檢署通知，考古人員隔天就前往勘查，也請專業學者現勘，在現場拾到兩枚器形陶片，只有殘件，無法確定是壺還是鍋類器具，判斷屬於距今約800年的靜浦文化；人骨須做碳14定年才能知道確切年代。

黃用斌表示，該處基地已做整地，原本地層被擾動，僅在靠牆壁處發現約60公分的文化層，整個建築基地文化層遺址分布比例算是稀少的。考古人員已到現場盡可能將人骨採集完整，下個月將請清華大學專精人骨類的學者來現勘，決定後續處理方式。

文化局表示，基地現址經套疊1904年的台灣國寶地圖，發現屬日據時期原住民族「屘屘社」的舊社，且經考古學者初步勘驗，臼齒摩痕很大，研判不是史前人類，有可能是日據時期的原住民，但須進一步科學鑑定。在無主屍骨公告的這段期間，人骨、現地考古調查分開處理，努力提升行政效率，減少對工程的影響，屋主若要動工，應提出施工監看。

花蓮吉安鄉仁里五街一處民宅拆除重建，5日挖地基時竟挖到白骨，考古人員在現場拾獲陶片，疑為靜浦文化。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉仁里五街一處民宅拆除重建，5日挖地基時竟挖到白骨，考古人員在現場拾獲陶片，疑為靜浦文化。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉仁里五街一處民宅日前拆除重建，發現一具人骨，文化局考古人員在牆邊發現60公分的文化層。圖／文化局提供
花蓮縣吉安鄉仁里五街一處民宅日前拆除重建，發現一具人骨，文化局考古人員在牆邊發現60公分的文化層。圖／文化局提供

