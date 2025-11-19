花蓮民宅拆除重建挖到人骨 現場拾獲陶片研判屬靜浦文化

花蓮縣吉安鄉一處民宅整建工程月初挖到泛黃人骨，文化局考古人員到場調查，撿到兩片陶片，探坑發現約60公分的文化層，套圖比對屬於日治時期原住民「屘屘社」舊社範圍，不過遺址分布的比例稀少，人骨研判可能是近代人類，已請清大學者下月現勘，提供後續處理建議。

吉安鄉仁里五街一處兩層樓民宅拆除重建，5日打地基時，工人意外發現一具白骨，外觀已經泛黃，懷疑至少已40年，檢方相驗後，依無主屍骨案處理正公告請家屬認領。

文化局文資科長黃用斌說，接獲地檢署通知，考古人員隔天就前往勘查，也請專業學者現勘，在現場拾到兩枚器形陶片，只有殘件，無法確定是壺還是鍋類器具，判斷屬於距今約800年的靜浦文化；人骨須做碳14定年才能知道確切年代。

黃用斌表示，該處基地已做整地，原本地層被擾動，僅在靠牆壁處發現約60公分的文化層，整個建築基地文化層遺址分布比例算是稀少的。考古人員已到現場盡可能將人骨採集完整，下個月將請清華大學專精人骨類的學者來現勘，決定後續處理方式。