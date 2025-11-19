張顥瀚批副發言人掛名 謝國樑反提詐領案掀波瀾

快訊

中央社／ 基隆19日電

民進黨基隆市議員張顥瀚今天質詢時，質疑市府副發言人該做的工作，卻由民政處長兼發言人呂謦煒承擔，市長謝國樑答詢脫口說「沒有比詐領助理費不合理」，提及張顥瀚涉詐領助理費案，引起雙方爭辯。

張顥瀚在施政總質詢說，基隆市政府同時高達7名正副發言人，副發言人在做什麼事，有副發言人只會待在辦公室泡咖啡、拍影片當起網美，還有副發言人未曾出席活動，也未曾發言。

張顥瀚表示，他要為呂謦煒打抱不平，民政處長還要兼發言人，不該加薪嗎。謝國樑說，沒辦法幫呂謦煒加薪，如果議員願意肯定呂謦煒，呂謦煒會更開心。張顥瀚追問，不是該自掏腰包幫呂謦煒加薪嗎，謝國樑再度回應，「那我每個月幫他（呂謦煒）加一點」。

謝國樑說，余治明已不是發言人，經議員指正，12月起，由呂謦煒擔任發言人，加上3名副發言人，以後不會再增加。

張顥瀚表示，所有副發言人該做的工作，都由呂謦煒承擔，這樣合理嗎，謝國樑說，「我覺得這樣沒有比詐領助理費不合理」，張顥瀚接話「你現在要質疑我這些事情，對不對」，謝國樑說，他沒有質疑，只是覺得事情有輕重緩急，「這些副發言人的東西都是我們可以作答」。

張顥瀚表示，依謝國樑的邏輯，市府某位在發言人體系涉及偽造文書，「你（謝國樑）現在要直接對幹，來，定讞了嗎」，謝國樑說「你（張顥瀚）不是認罪了嗎」。張顥瀚說，目前他是基隆市議員，針對市府人事任用和預算使用，本來就是有監督權利。

謝國樑說，張顥瀚認為發言人制度該如何調整，市府都可以努力配合，若一味要追究，他就是要告訴議員，沒有溢領任何薪水，都是原來的職務兼其他工作。

截至11月6日前，市府對外表明由呂謦煒擔任主要發言人，發言人余治明輔助，副發言人則有張家馨、曾冠誠、林廷翰，及日前加入的吳禹辰。

發言人 張顥瀚 謝國樑
