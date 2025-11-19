快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

來台昏倒獲救！日籍人士感念台灣醫療救護 捐救護車回饋宜蘭

中央社／ 宜蘭縣19日電

曾在台灣日商公司任職的日籍人士杉山榮，有次來台期間在台北市昏倒，所幸被救護人員緊急送醫，脫離險境。他為感念台灣的救護體系，今天捐贈1輛價值約新台幣400萬元救護車宜蘭縣消防局。

宜蘭縣消防局發布新聞稿表示，現年76歲的杉山榮，20年前曾在台灣的日商公司任職10年，期間深切感受到台灣社會的溫暖與人情。杉山榮常懷感念，台灣不僅是他職場生涯的重要舞台，更是讓他體會到關懷與善意之地。

消防局指出，杉山榮離職多年後，在新冠疫情前再度來台，卻在行程中於，在台北市某家旅館身體不適昏倒，所幸被消防救護人員緊急送醫，助他脫離險境。這段驚險的經歷，讓他對台灣完善的醫療體系與救護人員的專業深受感動，決定以實際行動回饋這片守護他生命的土地。

杉山榮今天在捐贈典禮時致詞表示，他曾在宜蘭感受過美好的風景，特別是溫泉觀光資源。這次經由住在宜蘭的台灣友人引薦，捐贈1輛救護車給宜蘭縣消防局，希望協助更多有需要的病患，延續這份跨越國界的善意與溫情。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，這份跨國的捐贈不僅象徵珍貴的台日友誼，更為地方醫療急救能量注入新助力，為民眾的健康及安全提供更堅實的保障。

宜蘭 救護車 日本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

選戰加溫…議員質詢追問宜蘭代理縣長選不選？ 林茂盛：把事情做好

花蓮光復救災協調官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

影／宜蘭颱風假圖卡造假 代理縣長不忍了！下令警加速處理

相關新聞

花蓮民宅拆除重建挖到人骨 現場拾獲陶片研判屬靜浦文化

花蓮縣吉安鄉一處民宅整建工程月初挖到泛黃人骨，文化局考古人員到場調查，撿到兩片陶片，探坑發現約60公分的文化層，套圖比對...

15年淹兩次！災民損失慘重 蘇澳鎮長喊話中央再放寬「提高補助」

宜蘭蘇澳鎮日前遭受鳳凰颱風重創，行政院昨天核定三級距救助方案，把救助標準從淹水50公下調到30公分就能領1萬元。對此，蘇...

辦罷免、監委出國都能用二備金 吳宗憲質疑蘇澳治水救命工程為何不用

15年前梅姬颱風重創宜蘭蘇澳，之後有了興建蘇澳溪分洪道工程計畫，但拖了15年，蘇澳人再遭鳳凰颱風淹水慘重。立委吳宗憲喊話...

蘇澳淹水救助每戶最高10萬元 立委吳宗憲：連裝潢零頭都不夠

宜蘭蘇澳鎮遭受鳳凰颱風水患重創，數千戶淹水損失慘重，行政院長昨天公布鳳凰颱風救助方案，每戶淹水加財損最高救助10萬元，立...

基隆麥金路3巷私人道路外送員坑洞摔車亡 謝國樑：納入公共安全機制

余姓外送員11日騎機車行經區麥金路三巷時，因大雨積大覆蓋坑洞，跌落坑洞摔車亡，家屬貼網請求民眾提供行車記錄器，釐清撞擊經...

花蓮捨身救人兩青年紀念碑遭破壞 警方啟動偵辦議員籲盡速修復

花蓮半世紀前發生兩名青年冒險捨身救溺的英勇事蹟，縣府立石碑紀念。縣議員魏嘉賢近日發現，「兩青年紀念碑」竟遭人惡意破壞，碑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。