來台昏倒獲救！日籍人士感念台灣醫療救護 捐救護車回饋宜蘭

曾在台灣日商公司任職的日籍人士杉山榮，有次來台期間在台北市昏倒，所幸被救護人員緊急送醫，脫離險境。他為感念台灣的救護體系，今天捐贈1輛價值約新台幣400萬元救護車給宜蘭縣消防局。

宜蘭縣消防局發布新聞稿表示，現年76歲的杉山榮，20年前曾在台灣的日商公司任職10年，期間深切感受到台灣社會的溫暖與人情。杉山榮常懷感念，台灣不僅是他職場生涯的重要舞台，更是讓他體會到關懷與善意之地。

消防局指出，杉山榮離職多年後，在新冠疫情前再度來台，卻在行程中於，在台北市某家旅館身體不適昏倒，所幸被消防救護人員緊急送醫，助他脫離險境。這段驚險的經歷，讓他對台灣完善的醫療體系與救護人員的專業深受感動，決定以實際行動回饋這片守護他生命的土地。

杉山榮今天在捐贈典禮時致詞表示，他曾在宜蘭感受過美好的風景，特別是溫泉觀光資源。這次經由住在宜蘭的台灣友人引薦，捐贈1輛救護車給宜蘭縣消防局，希望協助更多有需要的病患，延續這份跨越國界的善意與溫情。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，這份跨國的捐贈不僅象徵珍貴的台日友誼，更為地方醫療急救能量注入新助力，為民眾的健康及安全提供更堅實的保障。