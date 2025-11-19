文化+健康一次看！台東原民成果展登場 長者活力、部落創意全開
台東縣政府今在TTICC原住民文創聚落舉辦「ari kivangavang！114 年原住民社福成果展暨大手牽小手歌唱比賽」，串聯3大原民社福計畫成果，吸引超過百個文健站、約3千名長者到場，以歌聲、創作與活力展現原鄉長者的生命力。
縣長饒慶鈴表示，台東是有溫度的城市，長者更是部落最珍貴的文化資產。近年透過文健站的深化推動，長者不再只是被照顧的角色，而是以語言、故事、手作與表演成為文化傳遞者。今年成果展以「文化照護、健康促進、永續共學」為主題，透過桌遊、族語動畫、懷舊創作、運動闖關等設計，讓延緩失能從醫療任務轉化為融入日常、情感與文化的生活陪伴。
這次展出內容涵蓋3大計畫「長者運動與延緩失能照護計畫」展示匹克球、健走杖體驗及體適能成果；「文化健康站懷舊提升計畫」呈現長者生命故事、貼布畫與族語動畫；「傳統醫療保健計畫」則透過共耕園植栽、傳統植物介紹與草本飲食，展現文化與健康的結合。
現場最吸睛的「大手牽小手歌唱比賽」共有35個文健站上台，有些站點更帶著部落孩子一同登場，跨世代合唱的畫面溫馨感人。同時頒發體適能、創作與歌唱等獎項，肯定各站點一年的努力。
原民處長高忠雲表示，希望透過這場年度成果展，讓更多人看見原鄉長者在文化活力、健康促進與社區共融上的亮眼成績，實踐「原鄉共好，幸福相隨」精神。「ari kivangavang！」意為「一起來玩吧」，更象徵台東長者用歌聲與笑聲，唱出最自在的生活節奏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言