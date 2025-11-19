快訊

辦罷免、監委出國都能用二備金 吳宗憲質疑蘇澳治水救命工程為何不用

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇澳淹水造成居民損失慘重，大家把矛頭指向蘇澳溪分洪道工程延宕。吳宗憲立委痛批中選會辦罷免、監察院出國都能用第二預備金，蘇澳溪分洪道治水工程的救命錢，中央為何不馬上啟用二備金？本報資料照
蘇澳淹水造成居民損失慘重，大家把矛頭指向蘇澳溪分洪道工程延宕。吳宗憲立委痛批中選會辦罷免、監察院出國都能用第二預備金，蘇澳溪分洪道治水工程的救命錢，中央為何不馬上啟用二備金？本報資料照

15年前梅姬颱風重創宜蘭蘇澳，之後有了興建蘇澳溪分洪道工程計畫，但拖了15年，蘇澳人再遭鳳凰颱風淹水慘重。立委吳宗憲喊話中央啟動第二預備金，讓工程盡速發包，中央有錢給中選會辦辦罷免、有錢監察院出國，為何沒錢給宜蘭救命的治水工程？！

吳宗憲說，鳳凰颱風走了，留下滿地的污泥和鄉親們無助、疲憊的眼神，宜蘭人還在政府的承諾真正到位！中央欠宜蘭人15年的蘇澳分洪道，政府到今天還不能回答何時能動工？還在說要等明年的總預算。

蘇澳溪分洪道工程兩年前已核定54億元，後來增加21億修改計畫於今年初送到中央，直到最近蘇澳水災發生後才核定。行政院長卓榮泰日前勘災時說，要把分洪道工程預算納入明年「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，盼立委審查支持。但吳宗憲要求立即啟用二備金。

吳宗憲說，他查了中央連中選會辦罷免、監察院出國、經濟部創新科技實驗室都已動支「第二預備金」，為何宜蘭人的救命治水工程卻不行？15年前梅姬颱風造成38人罹難、這次鳳凰颱風又有78歲老婦溺斃，這都是宜蘭人付出的血淚代價！

吳宗憲表示，39條人命，還喚不醒中央的麻木嗎？他要求行政院立刻核准動支第二預備金，讓蘇澳溪分洪道增額經費先動工，淹水不會等明年，錢也不能拖到明年。

中選會辦罷免、監察院出國都能用第二預備金，立委吳宗憲質疑，蘇澳溪分洪道治水工程的救命錢，中央為何不馬上啟用二備金？還要等明年的計畫預算送立法院審查。圖／吳宗憲團隊提供
中選會辦罷免、監察院出國都能用第二預備金，立委吳宗憲質疑，蘇澳溪分洪道治水工程的救命錢，中央為何不馬上啟用二備金？還要等明年的計畫預算送立法院審查。圖／吳宗憲團隊提供

相關新聞

花蓮民宅拆除重建挖到人骨 現場拾獲陶片研判屬靜浦文化

花蓮縣吉安鄉一處民宅整建工程月初挖到泛黃人骨，文化局考古人員到場調查，撿到兩片陶片，探坑發現約60公分的文化層，套圖比對...

15年淹兩次！災民損失慘重 蘇澳鎮長喊話中央再放寬「提高補助」

宜蘭蘇澳鎮日前遭受鳳凰颱風重創，行政院昨天核定三級距救助方案，把救助標準從淹水50公下調到30公分就能領1萬元。對此，蘇...

蘇澳淹水救助每戶最高10萬元 立委吳宗憲：連裝潢零頭都不夠

宜蘭蘇澳鎮遭受鳳凰颱風水患重創，數千戶淹水損失慘重，行政院長昨天公布鳳凰颱風救助方案，每戶淹水加財損最高救助10萬元，立...

基隆麥金路3巷私人道路外送員坑洞摔車亡 謝國樑：納入公共安全機制

余姓外送員11日騎機車行經區麥金路三巷時，因大雨積大覆蓋坑洞，跌落坑洞摔車亡，家屬貼網請求民眾提供行車記錄器，釐清撞擊經...

花蓮捨身救人兩青年紀念碑遭破壞 警方啟動偵辦議員籲盡速修復

花蓮半世紀前發生兩名青年冒險捨身救溺的英勇事蹟，縣府立石碑紀念。縣議員魏嘉賢近日發現，「兩青年紀念碑」竟遭人惡意破壞，碑...

