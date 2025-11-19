辦罷免、監委出國都能用二備金 吳宗憲質疑蘇澳治水救命工程為何不用

15年前梅姬颱風重創宜蘭蘇澳，之後有了興建蘇澳溪分洪道工程計畫，但拖了15年，蘇澳人再遭鳳凰颱風淹水慘重。立委吳宗憲喊話中央啟動第二預備金，讓工程盡速發包，中央有錢給中選會辦辦罷免、有錢監察院出國，為何沒錢給宜蘭救命的治水工程？！

吳宗憲說，鳳凰颱風走了，留下滿地的污泥和鄉親們無助、疲憊的眼神，宜蘭人還在政府的承諾真正到位！中央欠宜蘭人15年的蘇澳分洪道，政府到今天還不能回答何時能動工？還在說要等明年的總預算。

蘇澳溪分洪道工程兩年前已核定54億元，後來增加21億修改計畫於今年初送到中央，直到最近蘇澳水災發生後才核定。行政院長卓榮泰日前勘災時說，要把分洪道工程預算納入明年「4年1000億元縣市管河川改善計劃」，盼立委審查支持。但吳宗憲要求立即啟用二備金。

吳宗憲說，他查了中央連中選會辦罷免、監察院出國、經濟部創新科技實驗室都已動支「第二預備金」，為何宜蘭人的救命治水工程卻不行？15年前梅姬颱風造成38人罹難、這次鳳凰颱風又有78歲老婦溺斃，這都是宜蘭人付出的血淚代價！