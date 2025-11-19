蘇澳淹水救助每戶最高10萬元 立委吳宗憲：連裝潢零頭都不夠

宜蘭蘇澳鎮遭受鳳凰颱風水患重創，數千戶淹水損失慘重，行政院長昨天公布鳳凰颱風救助方案，每戶淹水加財損最高救助10萬元，立委吳宗憲今痛批，10萬元連裝潢零頭都不夠，還要求受災戶提供財損證明？是要讓無助的阿公阿嬤在泥巴裡找證據嗎？

行政院長昨天公布鳳凰颱風救助方案分成三級距，把水深達50公分的主要門檻往下調，淹水30公分以上未滿50公分，救助1萬元；淹水50公分以上未滿100公分，救助2萬元，有財損再加3萬，總計最高5萬元；淹水100公分以上，救助2萬元，有財損再加8萬元，總計最高10萬元。

立委吳宗憲今天說，蘇澳3000多戶淹水，有的受災戶15年還被淹了兩次，行政院長卓榮泰承諾每戶最高救助10萬元，連裝潢零頭都不夠，中央還要求受災戶提供財損證明？中央越要求「財損證明」，救助越是發不到最弱勢的人手上。

吳宗憲說，行政院號稱「AI內閣」，不該再讓災民淪為「BI」！現況是家庭災害要找內政部、農作災害要找農業部、貸款找經濟部、減稅找財政部，他要求中央建立一站式服務，讓宜蘭鄉親只要填一次表，就能同時申請跨部會的所有補助和貸款。