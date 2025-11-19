快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇澳淹水救助每戶最高10萬元 立委吳宗憲：連裝潢零頭都不夠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立委吳宗憲關切蘇澳淹水災情，批評行政院給每戶最高10萬元的救助，連裝潢零頭都不夠，而且還要受災戶提出財損證明！他說，號稱AI的內閣，不該再讓災民淪為「BI」。圖／吳宗憲團隊提供
立委吳宗憲關切蘇澳淹水災情，批評行政院給每戶最高10萬元的救助，連裝潢零頭都不夠，而且還要受災戶提出財損證明！他說，號稱AI的內閣，不該再讓災民淪為「BI」。圖／吳宗憲團隊提供

宜蘭蘇澳鎮遭受鳳凰颱風水患重創，數千戶淹水損失慘重，行政院長昨天公布鳳凰颱風救助方案，每戶淹水加財損最高救助10萬元，立委吳宗憲今痛批，10萬元連裝潢零頭都不夠，還要求受災戶提供財損證明？是要讓無助的阿公阿嬤在泥巴裡找證據嗎？

行政院長昨天公布鳳凰颱風救助方案分成三級距，把水深達50公分的主要門檻往下調，淹水30公分以上未滿50公分，救助1萬元；淹水50公分以上未滿100公分，救助2萬元，有財損再加3萬，總計最高5萬元；淹水100公分以上，救助2萬元，有財損再加8萬元，總計最高10萬元。

立委吳宗憲今天說，蘇澳3000多戶淹水，有的受災戶15年還被淹了兩次，行政院長卓榮泰承諾每戶最高救助10萬元，連裝潢零頭都不夠，中央還要求受災戶提供財損證明？中央越要求「財損證明」，救助越是發不到最弱勢的人手上。

吳宗憲說，行政院號稱「AI內閣」，不該再讓災民淪為「BI」！現況是家庭災害要找內政部、農作災害要找農業部、貸款找經濟部、減稅找財政部，他要求中央建立一站式服務，讓宜蘭鄉親只要填一次表，就能同時申請跨部會的所有補助和貸款。

吳宗憲要求內政部推定「極重災區損失」，停止讓阿嬤們在泥巴裡找證據，這是在幫助未來可能面對下一個颱風、下一場堰塞湖土石流、下一次暴雨的全台22縣市百姓，而宜蘭人要的是不淹水、有尊嚴的家園，他持續監督中央，直到救助款項到位。

立委吳宗憲關切蘇澳淹水災情，批評行政院給每戶最高10萬元的救助，連裝潢零頭都不夠，而且還要受災戶提出財損證明！他說，號稱AI的內閣，不該再讓災民淪為「BI」。圖／吳宗憲團隊提供
立委吳宗憲關切蘇澳淹水災情，批評行政院給每戶最高10萬元的救助，連裝潢零頭都不夠，而且還要受災戶提出財損證明！他說，號稱AI的內閣，不該再讓災民淪為「BI」。圖／吳宗憲團隊提供

行政院 淹水 鳳凰颱風 蘇澳 吳宗憲
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蘇澳分洪道工程經費綁計畫預算 吳宗憲問卓榮泰：還有沒有良心

吳宗憲一個決定曾讓羅志祥失望至今 多年後他吐心聲「誤判了」

吳宗憲爆網紅謝侑芯死前一天才跟他拍MV 如今畫面全部不能用了

吳宗憲要粿粿、王子不必掙扎直接賠款 「人設死亡」沒有3、5年回不來了

相關新聞

花蓮民宅拆除重建挖到人骨 現場拾獲陶片研判屬靜浦文化

花蓮縣吉安鄉一處民宅整建工程月初挖到泛黃人骨，文化局考古人員到場調查，撿到兩片陶片，探坑發現約60公分的文化層，套圖比對...

15年淹兩次！災民損失慘重 蘇澳鎮長喊話中央再放寬「提高補助」

宜蘭蘇澳鎮日前遭受鳳凰颱風重創，行政院昨天核定三級距救助方案，把救助標準從淹水50公下調到30公分就能領1萬元。對此，蘇...

辦罷免、監委出國都能用二備金 吳宗憲質疑蘇澳治水救命工程為何不用

15年前梅姬颱風重創宜蘭蘇澳，之後有了興建蘇澳溪分洪道工程計畫，但拖了15年，蘇澳人再遭鳳凰颱風淹水慘重。立委吳宗憲喊話...

蘇澳淹水救助每戶最高10萬元 立委吳宗憲：連裝潢零頭都不夠

宜蘭蘇澳鎮遭受鳳凰颱風水患重創，數千戶淹水損失慘重，行政院長昨天公布鳳凰颱風救助方案，每戶淹水加財損最高救助10萬元，立...

基隆麥金路3巷私人道路外送員坑洞摔車亡 謝國樑：納入公共安全機制

余姓外送員11日騎機車行經區麥金路三巷時，因大雨積大覆蓋坑洞，跌落坑洞摔車亡，家屬貼網請求民眾提供行車記錄器，釐清撞擊經...

花蓮捨身救人兩青年紀念碑遭破壞 警方啟動偵辦議員籲盡速修復

花蓮半世紀前發生兩名青年冒險捨身救溺的英勇事蹟，縣府立石碑紀念。縣議員魏嘉賢近日發現，「兩青年紀念碑」竟遭人惡意破壞，碑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。