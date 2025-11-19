基隆劉家臭豆腐老闆生日義賣18年不輟 善心助家扶小朋友

基隆火車站旁港西街「劉家臭豆腐」老闆劉清山每年生日，都會義賣助家扶小朋友，善心18年不輟，今天他一如往常四處張羅賣臭豆腐，家扶中心人員也來當義工。他說「賣臭豆腐能助人，是我生日最好的禮物，很有意義，這是每年一定要做的事。」

劉家臭豆腐經營逾50年，18年前，他堅持在自己生日舉辦「一日義賣」，將當日全部營收捐給基隆家扶中心助力扶幼工作，今年更將捐款協助中心年終的歲末活動，幫助弱勢家庭募集溫暖冬被，今天吸引許多市民與老顧客響應。

今天劉清山夫妻一起上陣，從備料到油炸、端碗熱情招待上門民眾，中午市長謝國樑到場鼓勵，中心扶幼委員會主委簡世南與前主委陳生南一起捐款打氣；中心傑出自立青年明德國中校長徐仁斌自掏腰包購買45分臭豆腐響應義賣，還有一位老闆的國小同學也到場，場面溫馨。

18年來，劉清山累計捐出善款近60萬元，用於中心扶助弱勢家庭的各項服務。一名老顧客說，「我們每年都來吃臭豆腐，也來送愛心。」支持老闆的善心。

劉清山說，當初只是一個單純的念頭，「生日那天，想做點有意義的事。」沒想到獲得顧客熱烈回應，於是他決定年年舉辦，讓愛心成為習慣。他認為，能夠在自己生日時，透過自家的手藝幫助更多有需要的孩子，心靈上的愉快是他收到最好的「生日禮物」。

基隆家扶主任黄詩文表示，劉老闆的善舉不只是一日的活動，更像是一股持續的暖流，告訴大家公益可以很生活、很貼近。感謝劉老闆多年如一日的堅持，每一筆善款都將成為孩子生活與教育的重要支撐。愛心沒有大小，只有持續與否，也呼籲更多民眾與企業能響應公益，共同守護孩子們的成長與未來。