基隆麥金路3巷私人道路外送員坑洞摔車亡 謝國樑：納入公共安全機制

余姓外送員11日騎機車行經區麥金路三巷時，因大雨積大覆蓋坑洞，跌落坑洞摔車亡，家屬貼網請求民眾提供行車記錄器，釐清撞擊經過。議員今在議會質疑這條私有土地的道路，欠缺維管造成坑洞害人命。市長謝國樑表示，私人道路發生人命危害安全，十分遺憾，將會盡快納入公共安全機制處理。

發生意外的余姓外送員的兒子在多個社群貼，他的父親11日下午1時20到40分間，在麥金路三巷上發生車禍，由於現場沒有監視器，目前警方判斷為意外事故，請這段時間從台北E-go社區往富景天下方向行經車輛，如有行車記錄器記錄到意外發生，請聯繫協助家屬。

市議員吳驊珈今天質詢表示，一名外送員行經麥金路三巷時，跌入坑洞不幸亡故，家屬貼網尋求行車記錄器，盼釐清真相，了解意外發生的經過。現在坑洞還在，難道要有第二個、第三個受害人跌倒嗎？

吳驊珈說，麥金路三巷坑洞多，民眾抱怨不已，先前地方已反映多處，應盡快納入市長推動與公共利益有關的道路公共安全委員會，趕快把坑洞補起來。市府針對私有土地的道路已有一套辦法，應設法解決麥金路三巷的問題，這條路如何維護要提出具體辦法，就像解決大慶大城的問題一樣。

市議員施偉政昨在質詢時也表示，麥金路三巷道路沿線坑道多，早為民眾詬病，日前因雨淹沒坑洞，一名外送員行經時跌落坑洞摔傷，送醫急救後不治，坑洞沒有維修釀成一條人命，市府應協助解決並協助家屬，不要再讓意外發生。