花蓮捨身救人兩青年紀念碑遭破壞 警方啟動偵辦議員籲盡速修復

花蓮半世紀前發生兩名青年冒險捨身救溺的英勇事蹟，縣府立石碑紀念。縣議員魏嘉賢近日發現，「兩青年紀念碑」竟遭人惡意破壞，碑上照片被割花，讓他非常心痛，呼籲縣府早日找到下手破壞的人，修繕並加強維護，警方獲知已展開偵辦。

魏嘉賢今天表示，「兩青年紀念碑」設在花蓮市南濱抽水站閘門旁，由縣政府於1974年設立，碑身敘明當年11月許龍海、梁坤龍見義勇為的過程，表揚兩名捨身救人的高貴情操。

當年11月10日因強颱葛樂禮外圍環流影響，花蓮岸邊颳起大風、大浪，有3名國中生涉水通過自由街大排，遭海浪給捲走，當時22歲的海軍下士許龍海在海邊散步，見狀立刻跳海搶救，可惜也被浪捲走，不幸失蹤。

過了幾天，附近又發生民眾撿拾漂流木時被浪捲走的意外，17歲的梁坤龍同樣遭巨浪吞噬，下落不明。

魏嘉賢說，連續兩起年輕人英勇救溺而以身殉的意外發生後，地方人士非常不捨，當時縣議員黃耀輝、鄧民宏、林鳳錄等人，提案請縣府立碑紀念。沒想到過了半世紀，紀念碑卻被不明人士蓄意破壞，不但是破壞公共財產，也是對義行精神與地方情感的傷害。

魏嘉賢表示，依「社會秩序維護法」條規定，汙損公眾紀念處所或設施者，可處6000元以下罰鍰，還可能涉及刑法毀損罪，要求縣府揪出下手者，也要盡速修復石碑，加強維護工作，同時積極推動水域安全的教育，加強開放水域的防溺設施。