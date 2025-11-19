15年淹兩次！災民損失慘重 蘇澳鎮長喊話中央再放寬「提高補助」

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院長公布鳳凰颱風救助方案三級距，把救助標準從淹水50公下調到30公分就能領1萬元。對此，蘇澳鎮長李明哲表示，民眾災損慘重，遠超過救助金額，而且有人15年淹兩次，希望行政院再放寬標準，提高救助額度。本報資料照
宜蘭蘇澳鎮日前遭受鳳凰颱風重創，行政院昨天核定三級距救助方案，把救助標準從淹水50公下調到30公分就能領1萬元。對此，蘇澳鎮長李明哲今表示，民眾災損慘重，遠超過救助金額，還有住戶15內被淹了兩次，希望行政院再放寬認定標準，提高救助額度。

蘇澳遭受嚴重災情，統計住家進水約3000多戶。行政院長昨天公布鳳凰颱風救助方案，分成三級距救助，也把水深達50公分的主要門檻往下調，淹水30公分以上未滿50公分，救助1萬元；淹水50公分以上未滿100公分，救助2萬元，有財損再加3萬，總計最高5萬元；淹水100公分以上，救助2萬元，有財損再加8萬元，總計最高10萬元，淹水財損由鄉鎮市公所認定。

此次水災不幸造成一名78歲獨居婦女溺斃，依現行規定中央死亡慰助金20萬元、賑災基金會補助40萬元，合計60萬元，不過中央也把死亡救助提高，合計可領100萬元。

對此，李明哲今受訪指出，行政院雖然有調高救助金額，仍無法彌補災民重大損失，尤其15年前才遭遇梅姬颱風水災，現在又受到鳳凰颱風淹水，部分災民遭到2次嚴重水患，重建之路遙遠，公所會繼續向中央爭取提高救助，請行政院再做更好的考量，放寬認定標準，才能落實救助美意。

