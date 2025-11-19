快訊

基隆災害救助金限設籍 謝國樑：花蓮經驗將修法比照雙北具彈性

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑表示，基隆市災害救助金發放辦法的確不夠彈性，將參考雙北修正。記者游明煌／攝影
謝國樑表示，基隆市災害救助金發放辦法的確不夠彈性，將參考雙北修正。記者游明煌／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成慘重災情，不少未設籍，基隆市議員今天指出，基隆現行災害救助金要求災民限設籍基隆市，萬一發生災情時，恐無法讓災民得到幫助。市長謝國樑說，花蓮經驗基隆感同身受，將修法比照雙北更具彈性。

目前「基隆市天然災害救助金核發辦法」條文規定，災前未設籍基隆市且未居住於受災損毀住屋者，不予發給。「新北市天然災害救助金核發辦法」適用對象為中華民國國民，以及國民之配偶為台灣地區無戶籍國民、外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，已在台灣地區合法居留並共同生活者。

市議員張之豪今天在議會總質詢時指出，基隆災害救助金辦法中規定，只限制發給設籍基隆的民眾，但依花蓮的經驗，有的災民並未設籍，基隆萬一有災情時，若有民眾實際受災，因戶籍不在基隆，就無法獲得害救助金補助，此舉將造成實際受災的民眾卻無法申領，會出現一定程度的不公平。

張之豪說，新北市的相關規定，在認定上就具彈力許多，非僅不限制戶籍必須設在新北市，受災戶不是中華民國國籍，也一樣可以取得災害救助金，基隆應該參考新北作法。

謝國樑表示，基隆市災害救助金發放辦法的確不夠彈性，在這次協助花蓮災情時，也檢討基隆市的需求補助，自己也有同感，已請社會處參考雙北比較彈性的補助機制，年底前修法送市務會議討論。

基隆 災害
