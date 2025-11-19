快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

台東醫療跨大步！馬偕宿舍40年老屋將重建 中央地方力挺

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
為改善台東馬偕醫院醫護宿舍老舊問題、提升醫療環境並強化東部醫療量能，肩負台東重大醫療任務的台東馬偕醫院昨正式完成國有土地申租簽約。記者尤聰光／攝影
為改善台東馬偕醫院醫護宿舍老舊問題、提升醫療環境並強化東部醫療量能，肩負台東重大醫療任務的台東馬偕醫院昨正式完成國有土地申租簽約。記者尤聰光／攝影

為改善台東馬偕醫院醫護宿舍老舊問題、提升醫療環境並強化東部醫療量能，肩負台東重大醫療任務的台東馬偕醫院昨正式完成國有土地申租簽約。立委陳瑩表示，台東馬偕是全縣唯一急重症責任醫院，改善醫護住宿品質有助於留住醫護人才，也是維繫台東民眾健康的重要基礎。

陳瑩指出，先前她與立委莊瑞雄共同透過IDS計畫協調馬偕支援綠島醫師人力，就是希望偏鄉醫療不因地理限制而中斷，台東馬偕就是台東醫療量能的核心。

院方表示，醫護宿舍屋齡近 40 年，結構老舊、空間不足，重建規畫早已啟動，但用地問題多年卡關。今年2月院長王光德向2位立委反映後，經其多次協調中央相關部會，終於在衛福部、財政部等單位的合作下完成租地簽約，替重建啟動關鍵一步。

今年3月會勘時，陳瑩提出可將基地旁停車場一併納入興建範圍，除完善停車空間，也能增加更多使用規劃。東海里長吳信億也當場支持相關建議。會勘中，縣長饒慶鈴直言，2位立委積極奔走協調，促成此事是功德一件。縣府也同步釋出鄰近縣有土地，協助院方整合興建腹地，避免因都市計畫變更造成延宕，加速宿舍重建進度。

莊瑞雄強調，案子一度受限於複雜的土地屬性，收到院方需求後便立即協調中央與地方，並多次南下與各單位對焦進度。最終11筆、總面積1844平方公尺的國有土地完成申租補正，讓擴建計畫真正向前邁進。

陳瑩表示，醫護宿舍改善是留才的關鍵，未來將持續監督工程進度，並協助整合中央與地方資源，期盼新宿舍早日完工，為台東打造更穩定、可持續的醫療服務網。

台東 馬偕醫院 醫護
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台東豐原里苦無活動中心 立委陳瑩、莊瑞雄助解決

綠選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

綠營派誰出戰2026台北市長？傳罷團力挺「他」 王世堅點名這些人

選對會通過提名選縣長 陳瑩：確保台東不要變花蓮

相關新聞

影／基隆崇德路逾50年老樹因雨傾倒壓毀民宅雨遮 近2年第三起

基隆安樂區崇德路40巷一棵逾50年老樹日前疑因大雨傾倒，砸破下方民宅遮雨棚，國產署與安樂區公所到場處理，先鋸斷樹幹減輕壓...

台東國際地標堆滿漂流木遊客像走障礙賽 縣府：委請廠商清除

日前受鳳凰颱風影響，台東沿海掀起高達6米大浪，大量漂流木被拍打上岸，堆積在海濱公園國際地標旁的草地與步道。颱風過後已超過...

基隆災害救助金限設籍 謝國樑：花蓮經驗將修法比照雙北具彈性

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成慘重災情，不少未設籍，基隆市議員今天指出，基隆現行災害救助金要求災民限設籍基隆市，萬一發生災情...

台東醫療跨大步！馬偕宿舍40年老屋將重建 中央地方力挺

為改善台東馬偕醫院醫護宿舍老舊問題、提升醫療環境並強化東部醫療量能，肩負台東重大醫療任務的台東馬偕醫院昨正式完成國有土地...

馬太鞍整治、鳳凰災損 政院編270億元

行政院長卓榮泰昨赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，卓表示，特別預算將辦理馬太鞍溪堰塞湖整治、搶修電力...

基市府採購電動公車、設置充電場站數量都縮水 引爆「巨嬰」爭議

基市府採購電動公車和設置充電站計畫受挫，民進黨市議員許睿慈質疑政策跳票。國民黨基隆市黨部今發表短影片，暗指質疑者是「巨嬰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。