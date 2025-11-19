台東醫療跨大步！馬偕宿舍40年老屋將重建 中央地方力挺

為改善台東馬偕醫院醫護宿舍老舊問題、提升醫療環境並強化東部醫療量能，肩負台東重大醫療任務的台東馬偕醫院昨正式完成國有土地申租簽約。立委陳瑩表示，台東馬偕是全縣唯一急重症責任醫院，改善醫護住宿品質有助於留住醫護人才，也是維繫台東民眾健康的重要基礎。

陳瑩指出，先前她與立委莊瑞雄共同透過IDS計畫協調馬偕支援綠島醫師人力，就是希望偏鄉醫療不因地理限制而中斷，台東馬偕就是台東醫療量能的核心。

院方表示，醫護宿舍屋齡近 40 年，結構老舊、空間不足，重建規畫早已啟動，但用地問題多年卡關。今年2月院長王光德向2位立委反映後，經其多次協調中央相關部會，終於在衛福部、財政部等單位的合作下完成租地簽約，替重建啟動關鍵一步。

今年3月會勘時，陳瑩提出可將基地旁停車場一併納入興建範圍，除完善停車空間，也能增加更多使用規劃。東海里長吳信億也當場支持相關建議。會勘中，縣長饒慶鈴直言，2位立委積極奔走協調，促成此事是功德一件。縣府也同步釋出鄰近縣有土地，協助院方整合興建腹地，避免因都市計畫變更造成延宕，加速宿舍重建進度。

莊瑞雄強調，案子一度受限於複雜的土地屬性，收到院方需求後便立即協調中央與地方，並多次南下與各單位對焦進度。最終11筆、總面積1844平方公尺的國有土地完成申租補正，讓擴建計畫真正向前邁進。

陳瑩表示，醫護宿舍改善是留才的關鍵，未來將持續監督工程進度，並協助整合中央與地方資源，期盼新宿舍早日完工，為台東打造更穩定、可持續的醫療服務網。