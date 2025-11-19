影／基隆崇德路逾50年老樹因雨傾倒壓毀民宅雨遮 近2年第三起

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆安樂區崇德路40巷有一棵逾50年老樹，日前疑因大雨傾倒，砸破下方民宅遮雨棚。記者游明煌／翻攝
基隆安樂區崇德路40巷一棵逾50年老樹日前疑因大雨傾倒，砸破下方民宅遮雨棚，國產署與安樂區公所到場處理，先鋸斷樹幹減輕壓力，並在樹根處先鋪帆布，避免傾斜擴大，待天晴再研議如何處理。

前一陣子基隆連日大雨，近日才放晴，崇德路40巷一棵逾50年老樹，16日清晨被發現傾倒，區公所獲報派員緊急先鋸斷枝幹，老樹重量超過3.5噸重，是永康里2年內第三棵老樹傾倒意外，危及附近民宅及通行安全，昨天相關單位會勘。

市議員吳驊珈說，安樂區很多山坡都有老樹的問題，近年發生多起傾倒事件，老樹愈長愈高、愈來愈大，老樹修剪時就要注意，日前傾倒的老樹位置空間狹小，影響通行。

永康里長陳銘坤表示，永康社區2年內有3起老樹倒塌，里內土地多為國有地，老樹至少10多棵，目前還有7到8棵需要處理，國有地處理通常只是修剪，而且很久修理一次，里長希望國產署重視老樹傾倒危害安全的問題，加強管理維護。

立委王正旭辦公室協調國產署後續搶災復建，王正旭服務處副主任潘俊宏表示，第一時間通知國產署處理，已先固定樹幹，避免災害擴大，等天晴再設法利用吊車吊掛移除。

居民說，距離傾倒老樹20多公尺邊坡，還有一棵在民宅旁的老樹，也有傾倒危險，樹幹很粗，擔心大雨再來會撐不住重量，如果傾倒恐會壓到下方民宅，盼國產署早日處理。

國產署 王正旭 基隆
