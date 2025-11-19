快訊

台東國際地標堆滿漂流木遊客像走障礙賽 縣府：委請廠商清除

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
現場漂流木仍未完全清除，不僅影響遊客動線，也讓休憩民眾擔心安全。記者尤聰光／攝影
現場漂流木仍未完全清除，不僅影響遊客動線，也讓休憩民眾擔心安全。記者尤聰光／攝影

日前受鳳凰颱風影響，台東沿海掀起高達6米大浪，大量漂流木被拍打上岸，堆積在海濱公園國際地標旁的草地與步道。颱風過後已超過1週，現場漂流木仍未完全清除，不僅影響遊客動線，也讓休憩民眾擔心安全。

縣政府交通及觀光發展處長卜敏正回應，颱風過後已第一時間派員前往會勘，並已委請廠商清除作業，目前仍持續處理中。他指出，確實有民眾反映部分漂流木具藝術價值，希望保留成為新的海岸意象，縣府會針對此意見另案研議。

原本平整的國際地標靠海綠地如今布滿粗細不一的漂流木，有的長達2公尺，有的隨意散落草地中，民眾走在其中必須小心跨越。「像走障礙賽一樣，很怕一不注意就跌倒。」來自高雄的林姓遊客表示，他到國際地標拍照，本來期待看到乾淨的海景，結果卻被漂流木堵住去路。

一位每天在附近散步的王姓民眾也說，晚上光線昏暗，踩到小漂流木很容易滑倒，「尤其現在冬季風大，很多人來這裡散步運動，這樣真的不太安全，希望可以快點清乾淨」。

不過，也有外地遊客持不同看法。台北來訪的許姓攝影愛好者表示，部分漂流木造型獨特、帶有海風沖刷後的自然紋路，「其實很有美感，如果能挑選幾件保留下來，做成地景藝術，也會是一種特色」。

卜敏正強調，縣府仍以「民眾休憩安全」與「環境舒適度」為最高原則，會先將影響行走動線、具危險性的漂流木清除完畢，再由專業團隊評估是否挑選部分造型特殊的漂流木進行保留或再利用。

縣府也呼籲民眾與遊客進入國際地標海邊草地區域時多加留意，避免在尚未整理完成的區域內跌倒受傷。

日前受鳳凰颱風影響，台東沿海掀起高達6米大浪，大量漂流木被拍打上岸，堆積在海濱公園國際地標旁的草地與步道。記者尤聰光／攝影
日前受鳳凰颱風影響，台東沿海掀起高達6米大浪，大量漂流木被拍打上岸，堆積在海濱公園國際地標旁的草地與步道。記者尤聰光／攝影

漂流木 鳳凰颱風 台東
