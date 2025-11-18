聽新聞
基市府採購電動公車、設置充電場站數量都縮水 引爆「巨嬰」爭議

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員許睿慈（左）質詢基隆市長謝國樑時，批評電動公車政策，公車處規畫、預算編列及在議會報告內容，都有明顯疏失，造成政策跳票。圖／許睿慈提供
基隆市議員許睿慈（左）質詢基隆市長謝國樑時，批評電動公車政策，公車處規畫、預算編列及在議會報告內容，都有明顯疏失，造成政策跳票。圖／許睿慈提供

基市府採購電動公車和設置充電站計畫受挫，民進黨市議員許睿慈質疑政策跳票。國民黨基隆市黨部今發表短影片，暗指質疑者是「巨嬰」。許睿慈反批國民黨倒果為因，「把市府自己的錯誤包裝成別人的要求」。

基市府向中央爭取補助採購電動公車，公車處日前指充電場站受營建缺工、水保法限制，原本計畫首期同步設置八斗子、太白莊、暖暖、國家新城、和平島充電場站，改成只先在八斗子設站。原要採購70輛公車，也將減至30輛。

許睿慈昨天在議會質詢基隆市長謝國樑時，批評公車處規畫、預算編列及在議會報告內容，都有明顯疏失，造成政策跳票。市府一句「預算低估」就輕輕帶過，市民卻要繼續承受老舊公車帶來的不便與危險。

國民黨陣營創作動漫短影音，內容為「巨嬰」問爸爸，不是說要買電動公車給她，不買就是騙子。爸爸說回答，媽媽（意指中央政府）給的錢只能買車，沒買充電樁，買車只能放著，要怎麼買？內容還有質疑民進黨的能源政策就像一個巨嬰，永遠不敢面對沒有充電樁的家，買再多電動車也只是巨嬰的幻想。

許睿慈表示，市府不敵公車拋錨壓力，去年承諾兩年汰換全市公車並建置充電場站。交通部的補助規定十分清楚，地方必須提出完整場站規劃，公車處卻錯估經費導致落空，讓市民要再多等兩年、繼續搭乘老舊公車。支票是市府開的，預算是公車處算錯，怎麼會變成是要求公共運輸改善的人是「巨嬰」？

