馬太鞍整治、鳳凰災損 政院編270億元

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳／台北報導
行政院長卓榮泰昨赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」並備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰昨赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」並備詢。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰昨赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，卓表示，特別預算將辦理馬太鞍溪堰塞湖整治、搶修電力系統、復原家園及公共設施等10項復原重建項目，也考量鳳凰颱風災損，整體歲出共編列270億元，預留30億元額度，盼朝野支持。

本月11日鳳凰颱風挾帶豪雨造成宜蘭蘇澳等地區嚴重淹水災情，卓榮泰昨宣布，針對淹水50公分以上若可證明有財產損失，可再加碼補助3萬至5萬元，淹水1公尺以上可再加碼達到10萬元。對淹水20公分以上、未滿50公分受災戶，也可補助1萬元。

卓榮泰在回應立委陳俊宇質詢時表示，對於蘇澳不幸溺斃的年長罹難者，會把死亡撫恤提高到100萬元。

今年9月23日受樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，釀19人死亡、5人失聯、157人受傷；行政院會13日通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，立法院會昨邀卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人列席報告。

卓榮泰報告指出，立法院三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，所需經費上限300億元，行政院據以提出特別預算案，除符合救災復健需要，並因應鳳凰颱風導致鳳林、萬榮災損，除預留後續額度30億元暫未納編外，整體歲出共編列270億元。

預算實施期程自今年11月11日至2027年3月31日止，馬太鞍溪堰塞湖整治後續處理等部分辦理至2030年底。

馬太鞍溪 鳳凰颱風 堰塞湖 卓榮泰
