基隆藍營控中央補助未補助公車充電樁 綠批倒果為因

國民黨基隆市黨部今天發布動畫短片，指中央補助基隆市經費只夠買電動公車，「完全不給買充電樁」。民進黨批評，因公車處錯估經費，才會至今連1座充電場站都未完成，國民黨倒果為因。

國民黨基隆市黨部今天在臉書，以「沒有充電樁的家，買再多電動車也是巨嬰的幻想」為題上傳動畫短片，內容是巨嬰與父親的對話，爸爸提到媽媽（指民進黨）給的錢只能夠買電動公車，完全不給買充電樁，最後並以受訪動畫呈現說，沒有充電樁的家，買再多電動公車也只是巨嬰的幻想。

民進黨基隆市議員許睿慈表示，爭點在於老舊公車頻繁拋錨，嚴重造成市民安全疑慮，市府不敵壓力，去年承諾2年汰換全市公車，並建置充電場站，因公車處錯估經費，才會至今連1座充電場站都未完成，國民黨搞錯問題核心，甚至倒果為因。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，國民黨也可以是年輕、有戰力的政黨，透過動畫方式，以淺顯易懂的字句說明，不僅能留住網友目光，同時讓市民了解整個事件的脈絡，問政不應斷章取義，更不該無理取鬧，盼理性問政才能解決問題。

基隆市目標採購123輛大型電動公車，交通部已核定補助93輛車額，市府原本規劃第1期採購70輛，但充電場站建置進度不如預期，市府調整計畫第1期改採購30輛，並改成八斗子場站先動工，力拚明年第3季完工。

公車處長鍾惠存昨天在基隆市議會答詢，市府規劃建置8座電動公車充電場站，經顧問公司今年重新評估，原本預估的經費僅能設3座，他坦言低估經費。市長謝國樑說，與先前落差達數億元，且中央沒有補助建置充電場站，「以這一題來說，（公車處）數學是真的很不好」。