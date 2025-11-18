宜蘭-羅東鐵路高架綜合規畫通過交通部審查 力拚124年通車

宜蘭推動鐵路高架化建設獲重大進展，交通部通過「宜蘭-羅東鐵路高架化」綜合規劃報告審查，今天送交行政院。縣政府感謝相關單位協助，讓綜規報告順利出了交通部大門，接下來盼行政院加速核定，力拚124年通車；另針對105.94億元地方配合款，縣府今再度去函中央，爭取降為57.49億元，減輕負擔，以利工程推動。

宜蘭到羅東鐵路高架化的綜合規劃報告書於去年12月送進交通部審查，不到1年就過關，速度算快，接下來送交行政院核定，這一關應該也沒什麼大問題。相較於，目前剛進入綜合規劃階段的高鐵延伸宜蘭工程建設，鐵路高架化進度已遠遠超越高鐵。

宜蘭到羅東鐵路高架化路段，從礁溪鄉四城火車站以南至羅東，全長16.1公里，扣掉現已高架3.7公里，剩12.4公里，預計完工後消除9處平交道及4處陸橋，有助於改善交通瓶頸與提升安全，縫合鐵路兩側土地整體規劃，帶動地方發展。

全案自從109年10月26日核定可行性研究報告後，交通部鐵道局接著進行綜合規劃及環評相關作業，交通部月前完成鐵道局送來的綜規報告審查及修正，今天由交通部陳報至行政院審議，推動進度邁開一大步。

至於工程經費方面，縣政府表示，計畫總經費501.54億元，為減免地方分攤經費數額，縣府分別於113年5月函請交通部鐵道局陳報行政院「專案協商」方式辦理，後續為了行政院專案會議協商，縣府再於114年11月函請交通部陳報行政院，爭取把地方配合款105.94億元下修至57.49億元。

包括中央補助非自償經費維持86%、免除用地取得約25.94億元及基地費用約6.91億元，比照「嘉義市區鐵路高架化計畫」分擔方式，總共由中央負擔32.85億元；自償性經費約15.60億元，比照「桃園鐵路地下化計畫」，待高架完工後再逐年還款中央，紓解財政壓力，不致影響其他縣政推動。

地方擔心工程越拖，日後興建經費越高。縣政府盼中央考量縣民殷切期盼鐵路高架化建設，今天請行政院加速核定程序，並衡酌縣府財政能力，減輕財政負擔，以利124年如期通車。