快訊

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

輝達落腳北士科T17、T18！副總裁代表黃仁勳訪蔣萬安 相約這時間簽約

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭-羅東鐵路高架綜合規畫通過交通部審查 力拚124年通車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭推動鐵路高架化建設獲重大進展，交通部通過「宜蘭-羅東鐵路高架化」綜合規劃報告審查，今天送交行政院，力拚124年通車；另針對105.94億元地方配合款，縣政府爭取降為57.49億元，減輕負擔，以利工程推動。圖／縣府提供
宜蘭推動鐵路高架化建設獲重大進展，交通部通過「宜蘭-羅東鐵路高架化」綜合規劃報告審查，今天送交行政院，力拚124年通車；另針對105.94億元地方配合款，縣政府爭取降為57.49億元，減輕負擔，以利工程推動。圖／縣府提供

宜蘭推動鐵路高架化建設獲重大進展，交通部通過「宜蘭-羅東鐵路高架化」綜合規劃報告審查，今天送交行政院。縣政府感謝相關單位協助，讓綜規報告順利出了交通部大門，接下來盼行政院加速核定，力拚124年通車；另針對105.94億元地方配合款，縣府今再度去函中央，爭取降為57.49億元，減輕負擔，以利工程推動。

宜蘭到羅東鐵路高架化的綜合規劃報告書於去年12月送進交通部審查，不到1年就過關，速度算快，接下來送交行政院核定，這一關應該也沒什麼大問題。相較於，目前剛進入綜合規劃階段的高鐵延伸宜蘭工程建設，鐵路高架化進度已遠遠超越高鐵。

宜蘭到羅東鐵路高架化路段，從礁溪鄉四城火車站以南至羅東，全長16.1公里，扣掉現已高架3.7公里，剩12.4公里，預計完工後消除9處平交道及4處陸橋，有助於改善交通瓶頸與提升安全，縫合鐵路兩側土地整體規劃，帶動地方發展。

全案自從109年10月26日核定可行性研究報告後，交通部鐵道局接著進行綜合規劃及環評相關作業，交通部月前完成鐵道局送來的綜規報告審查及修正，今天由交通部陳報至行政院審議，推動進度邁開一大步。

至於工程經費方面，縣政府表示，計畫總經費501.54億元，為減免地方分攤經費數額，縣府分別於113年5月函請交通部鐵道局陳報行政院「專案協商」方式辦理，後續為了行政院專案會議協商，縣府再於114年11月函請交通部陳報行政院，爭取把地方配合款105.94億元下修至57.49億元。

包括中央補助非自償經費維持86%、免除用地取得約25.94億元及基地費用約6.91億元，比照「嘉義市區鐵路高架化計畫」分擔方式，總共由中央負擔32.85億元；自償性經費約15.60億元，比照「桃園鐵路地下化計畫」，待高架完工後再逐年還款中央，紓解財政壓力，不致影響其他縣政推動。

地方擔心工程越拖，日後興建經費越高。縣政府盼中央考量縣民殷切期盼鐵路高架化建設，今天請行政院加速核定程序，並衡酌縣府財政能力，減輕財政負擔，以利124年如期通車。

宜蘭 鐵路高架化 行政院 交通部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Yes，I do！宜蘭縣議長張勝德發布參選聲明：讓宜蘭更好「願意承擔」

藍白黨魁會談前 前立委陳琬惠貼文曝：宜蘭要推出會贏的人參戰

航運表現亮眼居全球第8 交通部：航運業準備面對「碳權挑戰」

外送平台運費交通部訂公式 最快明年2月通過法規

相關新聞

台東交通罰單年年「超收」！議員擔心遊客不來 明年刪減2千萬元

台東交通罰鍰收入年年「超收」，明年度歲入預算編列1億2093萬6000元，議員認為交通罰單開太多會影響台東觀光，提案刪減...

宜蘭-羅東鐵路高架綜合規畫通過交通部審查 力拚124年通車

宜蘭推動鐵路高架化建設獲重大進展，交通部通過「宜蘭-羅東鐵路高架化」綜合規劃報告審查，今天送交行政院。縣政府感謝相關單位...

都更可能造成損鄰？基市將跟進北市 強制建商開工前做鄰房現況鑑定

基隆市中山一路發生建案損鄰事件，市議員施偉政今在議會質詢市長謝國樑時說，基隆房屋多老舊，市府推動都更，損鄰事件將層出不窮...

馬太鞍溪水不明原因突暴漲 施工廠商急撤離暫停搶修便道

花蓮馬太鞍溪河川今天清晨不明原因突然暴漲，施工廠商第一時間緊急撤離河道，暫時停止作業，確保人員及機具安全。公路局東區養護...

開採礦石汙染環境 宜蘭縣府允諾「礦石稅」回饋地方當建設基金

宜蘭礦石開採主要集中在大南澳地區，縣政府訂定礦石開採特別稅自治條例，每公噸收取30元稅收；縣議會今天進行礦石開採及課稅專...

水災重創蘇澳 日本石垣市與館山市長親函慰問

1111鳳凰水災重創宜蘭縣蘇澳鎮，遠在日本的姊妹城鎮日本石垣市、館山市長從諸多報導中得知災情，特別書寫信函慰問，跨海送暖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。