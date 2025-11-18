基隆家戶設太陽光電設備 單幢最高獎勵30萬元

快訊

中央社／ 基隆18日電

經濟部已核定「114年度基隆市政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，獎勵經費新台幣358萬5600元，市府今天起至年底受理民眾申請，單一幢建築物累計獎勵金不得逾30萬元。

市府工務處公用事業科長顧勝璿表示，申請標的須為基隆市轄內建築頂層面積1000平方公尺以下的私有建築物，屋頂設置太陽光電發電設備，並在今年取得設備登記文件。

顧勝璿說，太陽光電發電設備應為新品，且符合經濟部標準檢驗局公告的「台灣高效能太陽光電模組技術規範」，依裝置容量每瓩獎勵3000元，單一幢建築物累計獎勵金不得逾30萬元。

他表示，申請人須備妥太陽光電發電設備獎勵款申請表、申請人身分證明文件影本、市府今年核發的登記文件影本等資料，以郵寄或專人送至工務處公用事業科申請櫃檯，信封上應載明「申請基隆市政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」字樣，向市府提出申請。

顧勝璿說，工務處今年已收到20餘件申請設備登記，多數為新建案或整修建物，但至今不到5件完工，將視獎勵經費餘額，在工務處網站公告提前終止或延長受理申請。

