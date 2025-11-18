都更可能造成損鄰？基市將跟進北市 強制建商開工前做鄰房現況鑑定

基隆市中山一路發生建案損鄰事件，市議員施偉政今在議會質詢市長謝國樑時說，基隆房屋多老舊，市府推動都更，損鄰事件將層出不窮，相較於台北市，民眾較無保障。謝國樑說，基隆法令一直都向台北市看齊，將研議修正損鄰相關作業程序。

基隆市議會召開定期會，今天的議程是市長施政總質詢。施偉政提及中山一路有處建案施工，基樁距鄰宅只約50公分，開挖後造成鄰宅地面出現坑洞、牆壁有裂痕，門也移位，有如危險建物。

施偉政說，鄰近的虎仔山未來有處建案開闢聯外道路，計畫在距離兩處社區基地約兩公尺處，設置28公尺深的基樁，兩處社區居民現在也人心惶惶。

市府積極推動都更，施偉政憂心基隆有不少老舊房屋，未來損鄰事件可能層出不窮。他說，相較於台北市的作法，基隆市發生損鄰事件，民眾的生命財產安全更無保障，建議規範開發建商成立損鄰基金等方案，保障鄰宅權益。

謝國樑表示，虎仔山即將開發的建案，以及可能受聯外道路開闢影響的兩個社區，都是大建商，市府沒有包袱，可以要求建商做應該要做的事。基隆的都市發展法令一直向北市看齊，指示都市發展處研議修正損鄰相關作業程序。

基市府都發處長謝孝昆說，北市府在2023年間發生建案造成大規模損鄰事件後，修正「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」。基隆現行「基隆市建築爭議事件處理作業程序」，是在2011年間修正施行，相關規範確有再次修正的必要。

謝孝昆舉例，北市要要求起造人，開工前應自行委由鑑定機構辦理鄰房現況調查，基隆目前並沒有強制要求建商這麼做。後續會參考台北市的規定，研議修正基隆市相關規定，強制要求建商應辦理施工前鄰房現況鑑定，確保工地施工期間更安全，同時確保鄰宅的權益。