聽新聞
0:00 / 0:00
馬太鞍溪水不明原因突暴漲 施工廠商急撤離暫停搶修便道
花蓮馬太鞍溪河川今天清晨不明原因突然暴漲，施工廠商第一時間緊急撤離河道，暫時停止作業，確保人員及機具安全。公路局東區養護工程分局花蓮工務段今天表示，搶修團隊持續監看水位中，將於水位退至安全範圍後再進場進行搶修便道。
公路局東區養護工程分局發布新聞表示，馬太鞍溪清晨突發性水位暴漲已經影響便道搶修進度，為提升後續作業安全及加速完成便道搶修復原，東區養護工程分局將邀集農業部林業及自然保育署花蓮分署與經濟部水利署第九河川分署共同協調研商，以建立更緊密之聯防與即時通報機制，強化水情掌握及提升緊急應變效率。
後續東區養護工程分局花蓮工務段將持續密切注意水情變化，並於確保施工安全下全力加速搶修便道，以維護用路人安全與地方交通順暢。
