開採礦石汙染環境 宜蘭縣府允諾「礦石稅」回饋地方當建設基金

宜蘭礦石開採主要集中在大南澳地區，縣政府訂定礦石開採特別稅自治條例，每公噸收取30元稅收；縣議會今天進行礦石開採及課稅專題報告時，議員質疑每公噸收稅30元太低，同時也要求把部分稅收回饋給地方充實建設。縣府同意朝回饋的方向修改自治條例，順利的話民國116年可以回饋地方。

宜蘭縣共有22家礦業公司，採礦種類包含大理石、白雲石、瓷土 礦、滑石礦、金礦、水晶礦、銀礦、硫磺礦、銅礦等9大類，其中以大理石與白雲石為大宗共16處，地點以南澳鄉及蘇澳鎮為主，員山鄉及頭城鎮也有少部分。

宜蘭源於101年起開徵特別稅，每噸5元、104修訂10元、112年30元，相較於花蓮縣每公噸收取50元，宜蘭偏低。縣議員游吉祥及陳福山今天都質疑宜蘭為何收這麼便宜？可以調高嗎？礦車載運常造成道路損壞維修怎麼辦？30元夠開銷嗎？縣府拿稅收做了什麼稽查工作？

宜蘭縣今年礦石開採數量114萬8549公噸，開採面積11萬5612平方公尺，特別稅徵收3676萬餘元。縣議員孫湯玉惠指出，礦石開採嚴重擾動山林、河川、土地，對環境影響很大，礦石車進出也容易造成揚塵及震動等汙染，對居民的生活造成影響，必需討論建立回饋金機制。