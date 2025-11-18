聽新聞
水災重創蘇澳 日本石垣市與館山市長親函慰問
1111鳳凰水災重創宜蘭縣蘇澳鎮，遠在日本的姊妹城鎮日本石垣市、館山市長從諸多報導中得知災情，特別書寫信函慰問，跨海送暖，近日也將針對蘇澳水災進行賑災募款，希望協助災民早日恢復正常生活。
沖繩縣石垣市長中山義隆得知蘇澳遭遇水患重創，以親函方式來信慰問。信函內容指出，石垣市同樣經歷過颱風重創，感同身受蘇澳此刻面臨的困境，期盼受災民眾平安且早日重建家園，如需協助，石垣市願意伸出援手。
石垣市與蘇澳鎮適逢締盟30周年，今年10月，兩市鎮因應氣候變遷與災害型態日趨複雜且均位處颱風、地震易發生地帶，因此簽訂「災害應變國際合作協定」，說好一旦有災難發生，可向對方提出支援請求；此刻石垣市跨海送暖，凸顯石垣市對蘇澳鎮的重視與深刻情誼。
11月初，蘇澳鎮甫締結姊妹城鎮的千葉縣館山市，市長森正一也以致以關懷，信函中指出，得知蘇澳遭逢颱風侵襲重創，非常震驚，除了藉由信函送上慰問，提及館山市將針對蘇澳水災進行賑災募款，希望李明哲鎮長在救災前線，保重身體。
對於石垣市、館山市姐妹城鎮的送暖之舉，鎮長李明哲表示，「朋友不在多、貴在風雨同行」，危難之際更能顯見「台灣有事 日本有事」、姊妹情誼堅定如石，他代表蘇澳鎮民向日本姐妹城鎮-沖繩縣石垣市、千葉縣館山市，表達感謝。
