台東海濱公園海洋意象廣場遭燒木熏黑 市公所報警

中央社／ 台東18日電

台東市海濱公園海洋意象廣場深受市民與遊客喜愛，成為遊憩與拍照打卡景點；今天發現有民眾疑在廣場施放煙火、燃燒木頭，留下垃圾也造成馬賽克磁磚破損及焦黑，公所報警。

台東市長陳銘風接受媒體聯訪表示，今天早上接獲通報，海濱公園的海洋意象廣場有被焚燒跡象，隨後派公園管理班人員到場處理，發現一堆燃燒過的木頭，已進行初步清潔及安全維護措施；但因局部磁磚受損較為嚴重，仍須後續施作才能恢復原貌。

陳銘風說，對於蓄意破壞公共設施的行為深感遺憾，也心疼第一線同仁辛勞；市公所已依據台東市公園及園道管理自治條例規定報警備案，未來將配合警方調查，以維護公共空間安全與設施完整。

「公園是屬於大家的，呼籲民眾來到公園維護公共設施，不論草皮綠地、樹木等，都不要去破壞」，陳銘風呼籲，海濱公園是市民與遊客共同分享的休憩場域，公共設施需要大家共同維護，期盼市民朋友一同守護城市的美好景致。

台東
