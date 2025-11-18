台東體中棒球場修繕 立委成功爭取經費3,438萬元

台東體中棒球場在8月楊柳颱風中受創嚴重，牛棚天幕被掀壞、護墊泡水、圍欄破損、全壘打牆倒塌。立委陳瑩、莊瑞雄於8月19日即偕同時任體育署長鄭世忠前往勘災，教育部長鄭英耀允諾全力支持修繕與重建經費。台東體中17日成功獲教育部核定3,438萬元。

楊柳颱風過境後，台東體中棒球場嚴重毀損的陳情立刻送至陳瑩辦公室。陳瑩、莊瑞雄隨即會同體育署鄭世忠、行政院東部辦公室副執行長許文獻、台東縣議員簡維國、副議長林琮翰秘書、棒球委員會副主委方穎豐、台東市代表王泰捷等人前往現場勘查。

陳瑩會勘時明確表示，此次爭取的經費不能只是「補破網」，而是應以全面提升球場品質、強化耐用結構、保障球員安全為目標。

陳瑩感謝鄭英耀全力支持，在台東體中完整提報計畫後，教育部迅速核定所需經費，使修繕作業得以儘快啟動，後續校方將依程序辦理技術服務與工程發包。陳瑩說，她將持續督促工程進度，確保經費投入提升安全與品質的核心工程，讓修繕成果符合專業標準、如期完工。

莊瑞雄表示，接獲校方災損陳情後，他與陳瑩立即會同中央與地方單位前往勘災，反映第一線需求，感謝教育部積極提供協助並完成經費的核定。他強調，基層運動場館是孩子追夢的起點，未來也將持續爭取資源、督促工程落實，確保台東體中擁有安全完善的訓練環境。

陳瑩指出，台東體中是孕育棒球人才的重要搖籃，不僅培育許多優秀選手，更承載著台東孩子揮棒追夢的希望。球場的安全與品質，絕對不能因為風災受損而停滯。陳瑩表示會持續爭取中央資源，讓台東的運動孩子能在最好的環境中成長、發揮，從台東走向全國、邁向國際。