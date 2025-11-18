台銀基隆分行圍籬久占人行道 挨罰6萬

台灣銀行基隆分行發包整修門面，未如期在今年上半年完工。施工圍籬長期占用人行空間，影響市容，市府昨依建築法裁罰6萬元並限期改善。台銀基隆分行表示，工程已近尾聲，今天會以三角錐取代圍籬並儘速完工。

台銀基隆分行地址是義一路16號，正對面是基隆市政府，鄰近有基隆最高建築商業大樓、飯店、文化中心，往來人車多。整修工程去年4月開工，未如期在今年上半年完工，分行門口部分空間仍有設圍籬。

基市府都發處副處長張書維指出，台銀工程不只進度延宕，施工期間還曾發生材料堆放凌亂、圍籬倒塌等情況，影響行人安全。

台銀基隆分行施工圍籬長期占用人行空間，都發處認為影響市容，並造成行人通行安全疑慮，昨依違反建築法裁罰6萬元，並要求台銀提出更新後的完工時程及安全維護措施，優先恢復通行空間，若未改善將依法連續處分，督促儘速完成整修。

市府副發言人林廷翰說，台銀基隆分行門口的圍籬因工程延誤遲未撤除，讓人行空間變窄、視線受阻，雨天易積水，且影響市容觀瞻。市府稽查後依法裁處，呼籲公股行庫應以身作則。

台銀表示，基隆分行前的人行道土地是台銀產權，長期開放民眾通行。去年因為要施工，才在人行道設圍籬。對於市府以圍籬妨礙行人通行要開罰，台銀人員感到有點委屈。

台銀說，基隆分行門面整修工程僅剩重鋪階梯，石材預定20日進場，不下雨就可施工，拚2天能完成。工程已近尾聲，已聯繫廠商，今天就撤除圍籬，改用三角錐區隔。

市民劉姓男子說，台銀基隆分行前人行道有設機車停車格，因為寬度夠大，行走算方便。施工設圍籬占用部分人行道，如果遇到騎士要停放機車就會比較不順暢。