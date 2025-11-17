快訊

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

颱風鳳凰重創蘇澳 南方澳進安宮捐200萬元助災民

中央社／ 宜蘭17日電
颱風鳳凰帶來豐沛雨水，宜蘭縣蘇澳鎮成了水鄉澤國。南方澳進安宮委員會捐助鎮公所新台幣200萬元，17日將支票合成板交給蘇澳鎮長李明哲（左4），盼拋磚引玉，促成更多善心匯聚。（蘇澳鎮公所提供）中央社
颱風鳳凰11日帶來豐沛雨水，使得宜蘭縣蘇澳鎮成水鄉澤國，南方澳進安宮委員會今天捐助鎮公所新台幣200萬元，盼拋磚引玉，促成更多善心匯聚。

蘇澳鎮長李明哲表示，感謝進安宮珊瑚媽祖在蘇澳危急之際伸出援手，庇佑蘇澳鎮。捐款專戶金額將全數使用在災民身上，期盼各界踴躍捐輸，幫助蘇澳度過難關。

蘇澳鎮公所指出，進安宮主委曾太山其實是受災戶，家裡水淹1層樓高，宮廟還有數名工作人員家中也淹水，仍心繫蘇澳鎮，希望能借由這次捐款拋磚引玉匯聚更多善心，義助蘇澳鎮度過水患災情。

一名蒙面男子5日凌晨闖入南方澳進安宮，將珊瑚媽祖身上的黃金項鍊、珊瑚等配件搜刮一空，宮廟損失2000餘萬元，警方循線逮捕2名陳姓犯嫌，並追回失竊珠寶，警方詢後依加重竊盜罪送辦。

蘇澳 珊瑚 南方澳
