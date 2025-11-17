台銀整修基隆分行門面 市府指圍籬占用人行道罰6萬元…台銀感到委屈

台灣銀行基隆分行發包整修「門面」，未如期在今年上半年完工。施工圍籬長期占用人行空間，影響市容，市府今依建築法裁罰6萬元，並限期改善。台銀基隆分行表示，工程已近尾聲，明天就會以三角錐取代圍籬，並儘速完成工程。

台銀基隆分行的地址是義一路16號，正對面是基隆市政府，鄰近有基隆最高建築商業大樓、飯店、文化中心，往來人車眾多。整修工程去年4月間開工，但未如期在今年上半年完工，分行門口部分空間，目前仍有設圍籬。

基市府都市發展處副處長張書維指出，台銀工程不只進度延宕，施工期間還曾發生材料堆放凌亂、圍籬倒塌等情況，影響行人安全。

台銀基隆分行施工圍籬長期占用人行空間，都發處認為影響市容，並造成行人通行安全疑慮，今依違反建築法裁罰6萬元，並要求台銀提出更新後的完工時程及安全維護措施，優先恢復通行空間，若未改善將依法連續處分，督促儘速完成整修工程。

基市府副發言人林廷翰表示，台銀基隆分行門口的圍籬，因工程延誤久久未撤除，讓人行空間變窄、視線受阻，雨天也容易積水，造成民眾不便，更影響市容觀瞻。市府稽查後依法裁處，並呼籲公股行庫，更應以身作則，遵守相關規範。

台銀表示，基隆分行前的人行道土地是台銀的產權，長期以來開放民眾通行。去年因為要施工，才在人行道設圍籬。對於市府以圍籬妨礙行人通行要開罰，台銀人員感到有點委屈。

台銀說，基隆分行門面整修工程，目前僅剩重鋪階梯，所需石材預定20日進場，只要不下雨，可以施工，2天就能完成。因為工程已近尾聲，今天已聯繫廠商，明天就撤除圍籬，改用三角錐區隔，提醒往來民眾注意安全。