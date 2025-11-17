助花蓮洪災復原 國軍百人重型機具清淤、化學兵消毒
颱風鳳凰襲台期間致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水泥流溢淹萬榮明利村及鳳林長橋里，國軍深入災區執行清淤、障礙排除及環境整理，今天調派化學兵部隊廣泛消毒，確保居民健康安全。
陸軍花東防衛指揮部發布訊息表示，第二作戰區今天派遣100名官兵及多項重型機具，深入災區執行道路清淤、障礙排除及環境整理作業，協助恢復交通與基本生活機能。
同時調派化學兵部隊於村內道路、積水點及公共區域實施廣泛消毒，降低病菌孳生風險，確保居民健康安全。
第二作戰區表示，除明利村外，部隊同步支援鳳林鎮長橋里災後復原工作，協助尚未完成家園清整的住戶，包含清除泥沙、搬運雜物與整理生活空間等，盼能縮短地方復原時程，協助鄉親加速回復日常生活。
第二作戰區15日偕同跨區增援的第四、第五作戰區及海軍陸戰隊指揮部等工兵部隊，動員多項重型機具前往災區，持續執行道路清淤及家戶環境整理等任務；並派遣MD-105重型消毒車，針對路旁淤泥及積水處實施環境消毒作業，預防病菌孳生，守護民眾健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言