快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆明年總預算縮水 警車、消防車汰舊換新都受阻

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府明年總預算縮水，藍綠議員都關注警車、消防車汰舊換新卡關的問題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府明年總預算縮水，藍綠議員都關注警車、消防車汰舊換新卡關的問題。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府明年總預算縮水，藍綠議員都關注警車、消防車汰舊換新卡關的問題。警察局長林信雄說，少了中央預算，市府財政又拮据，確實是困難。消防局長游家懿表示，消防署有函詢需求，會積極再向中央爭取。

基隆市議會定期會今天的議程是市長施政總質詢，國民黨市議員曾紀嚴、民進黨市議員許睿慈都關注基隆市明年總預算，因財劃法修法風波所受的衝擊，憂心警車和雲梯車等消防車輛預算刪除，對警、消執勤和民眾安全的影響。

林信雄說，明年包含廳舍、車輛、監視器，還有M-Police行動警察建置，等中央補助費用共3000多萬元，明年都不會補助，加上市府財政比較拮据，過去每年車輛汰換1000多萬元預算，確實是困難。

林信雄表示，盤點逾期使用車輛都汰換，大概需要3000萬元。未來希望在市府財政預算比較充裕的情況下逐批更換。基隆警車另一個問題是新進同仁很多，駕駛經驗比較不足，執勤的時候不小心就左碰右碰，也需要維護經費。

曾紀嚴說，曾經有派出所的警車需要維修但沒錢，他和一些有公益 心的好朋友，曾一起出錢幫警察修車，因為基層警察要負責治安、交通安全，警車性能非常重要。

游家懿表示，本來明年預計汰換4輛消防車輛，並要整修七堵消防分隊，目前經費已全部刪除。消防署上周有來文調查車輛跟廳舍興建經費需求，消防局已回覆，等中央比較確定之後再來努力。

基隆市長謝國樑說，主計長陳淑姿表示會協助包括基隆在內的9個縣市，讓歲入不至於比去年差。如果中央能再補助17億元，明年會辦理追加預算補足各類預算。市府也也會推動都市更新、捷運聯開，改善基隆本身的條件，增加財源，加速建設。

基隆市長謝國樑今在議會表示，如果中央再補助17億元，明年會辦理追加預算補足各類預算。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今在議會表示，如果中央再補助17億元，明年會辦理追加預算補足各類預算。圖／基市府提供
基隆市政府明年總預算縮水，藍綠議員都關注警車、消防車汰舊換新卡關的問題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府明年總預算縮水，藍綠議員都關注警車、消防車汰舊換新卡關的問題。記者邱瑞杰／攝影

警車 警察
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中央補助縮水預算已刪40多億 謝國樑：節流節到腸子都節斷了

黃國昌稱基隆是地方聯合治理示範 綠營：是利益交換結果

援引「阿北」5個互相…邱佩琳談任謝國樑副手 盼更多人才進政府大水庫

藍白示範區 黃國昌挺謝國樑：推拆樑政治攻擊 民進黨誰要站出來道歉？

相關新聞

台銀整修基隆分行門面 市府指圍籬占用人行道罰6萬元…台銀感到委屈

台灣銀行基隆分行發包整修「門面」，未如期在今年上半年完工。施工圍籬長期占用人行空間，影響市容，市府今依建築法裁罰6萬元，...

基隆明年總預算縮水 警車、消防車汰舊換新都受阻

基隆市政府明年總預算縮水，藍綠議員都關注警車、消防車汰舊換新卡關的問題。警察局長林信雄說，少了中央預算，市府財政又拮据，...

普發一萬花蓮縣議員要求加碼 徐榛蔚未置可否

中央普發1萬元，各縣市政府是否加碼成為焦點。花蓮縣議員胡仁順今天要求縣府加碼，但縣長徐榛蔚未置可否，僅強調中央普發現金是...

中央補助縮水預算已刪40多億 謝國樑：節流節到腸子都節斷了

「財政收支劃分法」修法朝野攻防，基隆市長謝國樑今天說，明年因中央減少補助歲入縮水，編好的預算已刪減40多億元，有點欲哭無...

不滿延遲通報！豪雨淹死婦人第6天才慰問 蘇澳鎮長向家屬致歉

宜蘭蘇澳鎮11日晚間遭豪雨狂襲，造成多處淹水超過1層樓高，中原路重災區有名獨居老婦溺水受困，子女連絡不上，隔天返家發現母...

燒黑、吐檳榔汁 台東海洋廣場裝置藝術被遭蹋引公憤

台東市公所在2023年斥資千萬元，於海濱公園打造「海洋生態意象廣場」，以浪潮、鯨豚、海龜、海星、扇貝等意象呈現豐富海洋生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。