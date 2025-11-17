基隆明年總預算縮水 警車、消防車汰舊換新都受阻

基隆市政府明年總預算縮水，藍綠議員都關注警車、消防車汰舊換新卡關的問題。警察局長林信雄說，少了中央預算，市府財政又拮据，確實是困難。消防局長游家懿表示，消防署有函詢需求，會積極再向中央爭取。

基隆市議會定期會今天的議程是市長施政總質詢，國民黨市議員曾紀嚴、民進黨市議員許睿慈都關注基隆市明年總預算，因財劃法修法風波所受的衝擊，憂心警車和雲梯車等消防車輛預算刪除，對警、消執勤和民眾安全的影響。

林信雄說，明年包含廳舍、車輛、監視器，還有M-Police行動警察建置，等中央補助費用共3000多萬元，明年都不會補助，加上市府財政比較拮据，過去每年車輛汰換1000多萬元預算，確實是困難。

林信雄表示，盤點逾期使用車輛都汰換，大概需要3000萬元。未來希望在市府財政預算比較充裕的情況下逐批更換。基隆警車另一個問題是新進同仁很多，駕駛經驗比較不足，執勤的時候不小心就左碰右碰，也需要維護經費。

曾紀嚴說，曾經有派出所的警車需要維修但沒錢，他和一些有公益 心的好朋友，曾一起出錢幫警察修車，因為基層警察要負責治安、交通安全，警車性能非常重要。

游家懿表示，本來明年預計汰換4輛消防車輛，並要整修七堵消防分隊，目前經費已全部刪除。消防署上周有來文調查車輛跟廳舍興建經費需求，消防局已回覆，等中央比較確定之後再來努力。