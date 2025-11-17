快訊

阿湯哥人生第一座奧斯卡到手！出道40年獲終身成就獎「不要再骨折」

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

議員指斃死畜禽5千桶散惡臭 宜縣：已處理成液肥

中央社／ 宜蘭17日電

宜蘭縣議員邱素梅今天質疑縣府委託處理斃死畜禽化製，業者堆放5000個桶子散發惡臭味，令人噁心想吐。縣府表示，現場已處理成液肥；至於設置專區處理，縣府已有初步方向。

宜蘭縣政府今天針對委託聖農公司處理斃死畜禽化製造成環境汙染，以及設置專區可行性，向議會報告，由縣府農業處長李新泰說明。

無黨籍議員邱素梅質詢時，播放業者位於龍德工業區德興五路設置的倉庫照片表示，業者在露天堆放5000個桶子，裡頭存放斃死豬雞鴨，設置環保專區有那麼困難嗎，縣府只提供3張報告說明。

邱素梅說，環保局到場檢測沒有異常，但只要到現場就會聞到惡臭味，令人噁心想吐，且雞豬鴨都有注射抗生素，難保未來不會汙染水源和土地，縣府委託業者應提供適合地點，怪罪業者沒有道理。

邱素梅表示，縣府要尋找密閉式、隔離式，且符合社會需求的高科技廠區，處理斃死畜禽化製，建議縣府設置環保專區，較為適合地點在焚化廠，請縣府思考、討論。

李新泰表示，現場桶子內已處理成液肥，確定沒有斃死豬雞鴨，他曾至現場查看，確實會有些味道，但不可能儲放斃死豬雞鴨，因為恐違反「動物傳染病防治條例」，絕對不會被允許。不過，李新泰的說法引起邱素梅質疑，要求一起到現場勘查。

李新泰指出，預計總質詢過後安排至現場勘查，至於議員建議設置專區地點，縣府內部已有初步方向，待現勘過後會綜合評估，並向代理縣長林茂盛報告，之後再進一步規劃。

宜蘭 環保局 農業處
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

花蓮光復救災協調官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

鳳凰颱風暴雨襲蘇澳！秀琴驚見街道成汪洋　「嚇到全身發抖」

影／宜蘭颱風假圖卡造假 代理縣長不忍了！下令警加速處理

相關新聞

不滿延遲通報！豪雨淹死婦人第6天才慰問 蘇澳鎮長向家屬致歉

宜蘭蘇澳鎮11日晚間遭豪雨狂襲，造成多處淹水超過1層樓高，中原路重災區有名獨居老婦溺水受困，子女連絡不上，隔天返家發現母...

中央補助縮水預算已刪40多億 謝國樑：節流節到腸子都節斷了

「財政收支劃分法」修法朝野攻防，基隆市長謝國樑今天說，明年因中央減少補助歲入縮水，編好的預算已刪減40多億元，有點欲哭無...

基隆明年總預算縮水 警車、消防車汰舊換新都受阻

基隆市政府明年總預算縮水，藍綠議員都關注警車、消防車汰舊換新卡關的問題。警察局長林信雄說，少了中央預算，市府財政又拮据，...

普發一萬花蓮縣議員要求加碼 徐榛蔚未置可否

中央普發1萬元，各縣市政府是否加碼成為焦點。花蓮縣議員胡仁順今天要求縣府加碼，但縣長徐榛蔚未置可否，僅強調中央普發現金是...

燒黑、吐檳榔汁 台東海洋廣場裝置藝術被遭蹋引公憤

台東市公所在2023年斥資千萬元，於海濱公園打造「海洋生態意象廣場」，以浪潮、鯨豚、海龜、海星、扇貝等意象呈現豐富海洋生...

【重磅快評】捨蘇澳分洪最快路徑 卓揆的拍板太權謀

鳳凰颱風襲台，驚人雨勢再淹蘇澳，行政院長卓榮泰隔天勘災就說分洪道經費沒問題、計畫已核定，未料卓揆的承諾卻有貓膩，原來不足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。