議員指斃死畜禽5千桶散惡臭 宜縣：已處理成液肥

宜蘭縣議員邱素梅今天質疑縣府委託處理斃死畜禽化製，業者堆放5000個桶子散發惡臭味，令人噁心想吐。縣府表示，現場已處理成液肥；至於設置專區處理，縣府已有初步方向。

宜蘭縣政府今天針對委託聖農公司處理斃死畜禽化製造成環境汙染，以及設置專區可行性，向議會報告，由縣府農業處長李新泰說明。

無黨籍議員邱素梅質詢時，播放業者位於龍德工業區德興五路設置的倉庫照片表示，業者在露天堆放5000個桶子，裡頭存放斃死豬雞鴨，設置環保專區有那麼困難嗎，縣府只提供3張報告說明。

邱素梅說，環保局到場檢測沒有異常，但只要到現場就會聞到惡臭味，令人噁心想吐，且雞豬鴨都有注射抗生素，難保未來不會汙染水源和土地，縣府委託業者應提供適合地點，怪罪業者沒有道理。

邱素梅表示，縣府要尋找密閉式、隔離式，且符合社會需求的高科技廠區，處理斃死畜禽化製，建議縣府設置環保專區，較為適合地點在焚化廠，請縣府思考、討論。

李新泰表示，現場桶子內已處理成液肥，確定沒有斃死豬雞鴨，他曾至現場查看，確實會有些味道，但不可能儲放斃死豬雞鴨，因為恐違反「動物傳染病防治條例」，絕對不會被允許。不過，李新泰的說法引起邱素梅質疑，要求一起到現場勘查。

李新泰指出，預計總質詢過後安排至現場勘查，至於議員建議設置專區地點，縣府內部已有初步方向，待現勘過後會綜合評估，並向代理縣長林茂盛報告，之後再進一步規劃。