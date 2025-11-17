快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

中央補助縮水預算已刪40多億 謝國樑：節流節到腸子都節斷了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今在議會表示，明年因中央減少補助歲入縮水，編好的預算已刪減40多億元，有點欲哭無淚，已經節流節到腸子都節斷了。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今在議會表示，明年因中央減少補助歲入縮水，編好的預算已刪減40多億元，有點欲哭無淚，已經節流節到腸子都節斷了。圖／基市府提供

「財政收支劃分法」修法朝野攻防，基隆市長謝國樑今天說，明年因中央減少補助歲入縮水，編好的預算已刪減40多億元，有點欲哭無淚，已經節流節到腸子都節斷了。如果關稅能比照營業稅，透過財劃法部分進到所在城市，對基隆會很有助益。

基隆市議會定期會今天的議程是市長施政總質詢，市議員曾紀嚴關注基隆市政預算，因財劃法修法風波所受的衝擊，指「中央左手給我們，右手又把我們扣回去了」，對基隆市非常的不公平，把各局處的規畫都打亂了。

謝國樑表示，市府去年歲出大概254億元，財劃法修法後，預估會增加73億元，加起來約327億元，所以編預明年預算的目標是歲出300億元，另還債20億元。結果沒想到中央補助減少，今年只拿到237億元，一來一回差了90億元。

謝國樑說，因為明年收入減少，所以已編第1版明年歲出預算，因應短差要刪減到260億元左右。其中有約200億元是基本開銷，是沒法刪減的法定支出，各局處這段時間非常辛苦，共已刪減40多億元預算，有點欲哭無淚。

謝國樑表示，主計長陳淑姿有在立院答詢曾說，可能會協助包括基隆在內的9個縣市，讓歲入不至於比去年差。如果說沒增加70幾億元，少一點就算了。結果增加70幾億元，竟還比去年少了17億元，真的是說不過去。

謝國樑說，如果有了這17億元，會難明年辦理追加預算，補足各類預算，讓建設不至於落後。過程中也會努力自我改變，包括都市更新、捷運聯開加大力道，改善基隆本身的條件，加大、加速基隆市的建設。

謝國樑也舉新竹市為例，因為財劃法修法後有將營業稅納入分配比率，經費會增加。基隆有大量的關稅收入，卻沒有透過財政收支劃分撥到基隆。如果比照營業稅，部分進到港口所在地的都市很合理，就對基隆很有助益，市府會再與立法院溝通。

謝國樑表示，新版本的財劃法修法通過後，中央說不會執行，他不想去評論雙方立場或表達立場，他只會站在地方政府的角度，尤其是基隆的情況，希望有機會的話，關稅可以提撥給地方政府，讓基隆爭取到比較多的補助。

面對眼前的財政困境，謝國樑說，「還是嘆口氣啦」，未來一方面透過捷運聯開，透過都市計畫的改變等方案增加稅收，容積移轉代金也是基礎建設的經費源頭，多管齊下努力把開源做好，因為節流已經節到腸子都節斷了，反正就是已經完全勒緊褲帶，想做的事都修正過了，大家都看得到基隆的困境，大家一起來共同解決。

基隆市長謝國樑今在議會表示，明年因中央減少補助歲入縮水，編好的預算已刪減40多億元，有點欲哭無淚，已經節流節到腸子都節斷了。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今在議會表示，明年因中央減少補助歲入縮水，編好的預算已刪減40多億元，有點欲哭無淚，已經節流節到腸子都節斷了。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 財劃法 基隆 追加預算
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

黃國昌稱基隆是地方聯合治理示範 綠營：是利益交換結果

援引「阿北」5個互相…邱佩琳談任謝國樑副手 盼更多人才進政府大水庫

藍白示範區 黃國昌挺謝國樑：推拆樑政治攻擊 民進黨誰要站出來道歉？

謝國樑邀邱佩琳當副手 成民眾黨「聯合政府」實踐範例

相關新聞

不滿延遲通報！豪雨淹死婦人第6天才慰問 蘇澳鎮長向家屬致歉

宜蘭蘇澳鎮11日晚間遭豪雨狂襲，造成多處淹水超過1層樓高，中原路重災區有名獨居老婦溺水受困，子女連絡不上，隔天返家發現母...

中央補助縮水預算已刪40多億 謝國樑：節流節到腸子都節斷了

「財政收支劃分法」修法朝野攻防，基隆市長謝國樑今天說，明年因中央減少補助歲入縮水，編好的預算已刪減40多億元，有點欲哭無...

燒黑、吐檳榔汁 台東海洋廣場裝置藝術被遭蹋引公憤

台東市公所在2023年斥資千萬元，於海濱公園打造「海洋生態意象廣場」，以浪潮、鯨豚、海龜、海星、扇貝等意象呈現豐富海洋生...

【重磅快評】捨蘇澳分洪最快路徑 卓揆的拍板太權謀

鳳凰颱風襲台，驚人雨勢再淹蘇澳，行政院長卓榮泰隔天勘災就說分洪道經費沒問題、計畫已核定，未料卓揆的承諾卻有貓膩，原來不足...

台東縣56億債務完成「舉債歸零」壯舉！饒慶鈴：我們做到了

台東縣財政迎來重要里程碑。縣議員張國洲今在總質詢中，對縣府成功達成「舉債歸零」的成果給予高度肯定，並請縣長饒慶鈴向議會與...

花蓮馬太鞍溪農損7成 全縣損1.68億 啟動救助

受鳳凰颱風豪雨影響，花蓮萬榮鄉萬利段、鳳林鎮長橋段及中心埔段等地約130公頃農地遭泥流淹沒，作物損害率達7成，全縣農損1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。