中央補助縮水預算已刪40多億 謝國樑：節流節到腸子都節斷了

「財政收支劃分法」修法朝野攻防，基隆市長謝國樑今天說，明年因中央減少補助歲入縮水，編好的預算已刪減40多億元，有點欲哭無淚，已經節流節到腸子都節斷了。如果關稅能比照營業稅，透過財劃法部分進到所在城市，對基隆會很有助益。

基隆市議會定期會今天的議程是市長施政總質詢，市議員曾紀嚴關注基隆市政預算，因財劃法修法風波所受的衝擊，指「中央左手給我們，右手又把我們扣回去了」，對基隆市非常的不公平，把各局處的規畫都打亂了。

謝國樑表示，市府去年歲出大概254億元，財劃法修法後，預估會增加73億元，加起來約327億元，所以編預明年預算的目標是歲出300億元，另還債20億元。結果沒想到中央補助減少，今年只拿到237億元，一來一回差了90億元。

謝國樑說，因為明年收入減少，所以已編第1版明年歲出預算，因應短差要刪減到260億元左右。其中有約200億元是基本開銷，是沒法刪減的法定支出，各局處這段時間非常辛苦，共已刪減40多億元預算，有點欲哭無淚。

謝國樑表示，主計長陳淑姿有在立院答詢曾說，可能會協助包括基隆在內的9個縣市，讓歲入不至於比去年差。如果說沒增加70幾億元，少一點就算了。結果增加70幾億元，竟還比去年少了17億元，真的是說不過去。

謝國樑說，如果有了這17億元，會難明年辦理追加預算，補足各類預算，讓建設不至於落後。過程中也會努力自我改變，包括都市更新、捷運聯開加大力道，改善基隆本身的條件，加大、加速基隆市的建設。

謝國樑也舉新竹市為例，因為財劃法修法後有將營業稅納入分配比率，經費會增加。基隆有大量的關稅收入，卻沒有透過財政收支劃分撥到基隆。如果比照營業稅，部分進到港口所在地的都市很合理，就對基隆很有助益，市府會再與立法院溝通。

謝國樑表示，新版本的財劃法修法通過後，中央說不會執行，他不想去評論雙方立場或表達立場，他只會站在地方政府的角度，尤其是基隆的情況，希望有機會的話，關稅可以提撥給地方政府，讓基隆爭取到比較多的補助。