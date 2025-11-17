不滿延遲通報！豪雨淹死婦人第6天才慰問 蘇澳鎮長向家屬致歉

宜蘭蘇澳鎮11日晚間遭豪雨狂襲，造成多處淹水超過1層樓高，中原路重災區有名獨居老婦溺水受困，子女連絡不上，隔天返家發現母親倒臥客廳，連絡警消確定溺斃，公所人員14日得知此事卻未通報，鎮長李明哲昨天慰問，家屬痛批通報太慢，李明哲今坦承「通報鏈」出問題，向家屬致歉。

蘇澳豪雨淹水後第6天，蘇澳鎮災害應變中心昨天下午公布，這次水患中的首位罹難者是一名78歲獨居老婦，鎮長李明哲也趕赴殯儀館關懷慰問，並致贈慰問金；但是讓婦人的子女難以接受是，母親因遭天災死亡後，他們在處理過程中未獲幫忙協助，還是自己到處去問，這過程到底是出了什麼問題？

鎮長李明哲今天還原整個事件過程，他說，子女因連絡不上母親，12日從外縣市趕回來，開門就發現母親倒在客廳，打電話給消防局救護車請求急救，但因明顯死亡未送醫，之後子女打給警方，警方通知檢察官13日會同法醫相驗，確認生前溺水死亡，是這次水災中的首位罹難者。

李明哲說，14日里長打電話給公所的里幹事，詢問有無死亡補助？里幹事問鎮公所社會課的員工查詢補助等事宜，他16日知道該起死亡事件是因為水災所引起，下午帶慰問金前往向家屬慰問致意。