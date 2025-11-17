快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

不滿延遲通報！豪雨淹死婦人第6天才慰問 蘇澳鎮長向家屬致歉

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇澳鎮日前豪雨成災，淹水嚴重。蘇澳災害應變中心昨天公布，78歲獨居老婦因災溺斃，但家屬不滿鎮公所通報太慢，他們遲遲未獲協助。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮日前豪雨成災，淹水嚴重。蘇澳災害應變中心昨天公布，78歲獨居老婦因災溺斃，但家屬不滿鎮公所通報太慢，他們遲遲未獲協助。圖／蘇澳鎮公所提供

宜蘭蘇澳鎮11日晚間遭豪雨狂襲，造成多處淹水超過1層樓高，中原路重災區有名獨居老婦溺水受困，子女連絡不上，隔天返家發現母親倒臥客廳，連絡警消確定溺斃，公所人員14日得知此事卻未通報，鎮長李明哲昨天慰問，家屬痛批通報太慢，李明哲今坦承「通報鏈」出問題，向家屬致歉。

蘇澳豪雨淹水後第6天，蘇澳鎮災害應變中心昨天下午公布，這次水患中的首位罹難者是一名78歲獨居老婦，鎮長李明哲也趕赴殯儀館關懷慰問，並致贈慰問金；但是讓婦人的子女難以接受是，母親因遭天災死亡後，他們在處理過程中未獲幫忙協助，還是自己到處去問，這過程到底是出了什麼問題？

鎮長李明哲今天還原整個事件過程，他說，子女因連絡不上母親，12日從外縣市趕回來，開門就發現母親倒在客廳，打電話給消防局救護車請求急救，但因明顯死亡未送醫，之後子女打給警方，警方通知檢察官13日會同法醫相驗，確認生前溺水死亡，是這次水災中的首位罹難者。

李明哲說，14日里長打電話給公所的里幹事，詢問有無死亡補助？里幹事問鎮公所社會課的員工查詢補助等事宜，他16日知道該起死亡事件是因為水災所引起，下午帶慰問金前往向家屬慰問致意。

李明哲說，婦人子女對於公所為何到現在才知道，無法接受，此事經過消防局救護車，也通報警方，公所里幹事也收到相關訊息，因通報不夠及時，始終無人協助家屬處理，他坦承也許是鎮公所「通報鏈」出了問題，他向死者及家屬致上最大歉意，內部做深切檢討，今後基層在面對重大災情死案通報務必確實。

蘇澳鎮日前豪雨成災，淹水嚴重。蘇澳災害應變中心昨天公布，78歲獨居老婦因災溺斃，但家屬不滿鎮公所通報太慢，他們遲遲未獲協助。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮日前豪雨成災，淹水嚴重。蘇澳災害應變中心昨天公布，78歲獨居老婦因災溺斃，但家屬不滿鎮公所通報太慢，他們遲遲未獲協助。圖／蘇澳鎮公所提供

李明哲 死亡 子女 蘇澳 獨居 老婦
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蘇澳水患煙波飯店30幾輛車泡水 車主批「人禍」集體訴訟求償

宜蘭蘇澳水災傳出首位罹難者 78歲獨居老婦陳屍客廳死因「溺斃」

蘇澳淹水7旬婦陳屍住家客廳 公所：死因是溺斃

蘇澳溪分洪道延宕 李明哲：物價飆地質複雜設計重調

相關新聞

不滿延遲通報！豪雨淹死婦人第6天才慰問 蘇澳鎮長向家屬致歉

宜蘭蘇澳鎮11日晚間遭豪雨狂襲，造成多處淹水超過1層樓高，中原路重災區有名獨居老婦溺水受困，子女連絡不上，隔天返家發現母...

中央補助縮水預算已刪40多億 謝國樑：節流節到腸子都節斷了

「財政收支劃分法」修法朝野攻防，基隆市長謝國樑今天說，明年因中央減少補助歲入縮水，編好的預算已刪減40多億元，有點欲哭無...

燒黑、吐檳榔汁 台東海洋廣場裝置藝術被遭蹋引公憤

台東市公所在2023年斥資千萬元，於海濱公園打造「海洋生態意象廣場」，以浪潮、鯨豚、海龜、海星、扇貝等意象呈現豐富海洋生...

【重磅快評】捨蘇澳分洪最快路徑 卓揆的拍板太權謀

鳳凰颱風襲台，驚人雨勢再淹蘇澳，行政院長卓榮泰隔天勘災就說分洪道經費沒問題、計畫已核定，未料卓揆的承諾卻有貓膩，原來不足...

台東縣56億債務完成「舉債歸零」壯舉！饒慶鈴：我們做到了

台東縣財政迎來重要里程碑。縣議員張國洲今在總質詢中，對縣府成功達成「舉債歸零」的成果給予高度肯定，並請縣長饒慶鈴向議會與...

花蓮馬太鞍溪農損7成 全縣損1.68億 啟動救助

受鳳凰颱風豪雨影響，花蓮萬榮鄉萬利段、鳳林鎮長橋段及中心埔段等地約130公頃農地遭泥流淹沒，作物損害率達7成，全縣農損1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。