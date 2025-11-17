連2天清淤 萬榮明利部落「紋面阿嬤」雕像重見天日

快訊

中央社／ 花蓮17日電

颱風鳳凰期間致馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮萬榮鄉明利部落的精神象徵－「紋面阿嬤」雕像也被滾滾而下土石淹沒；縣府團隊動員重型機具連2天不停趕工清淤，終於讓這座雕像重現。

巨大的紋面阿嬤雕像已從厚重泥濘中脫困，雖然周遭環境仍是一片狼藉，堆滿了被土石沖刷下來的泥土，承載著部落歷史與文化意涵的雕像，彷彿仍默默守護著歷經風災的部落。

花蓮縣原住民行政處說明，在部落聚會所前的女子雕像是部落入口意象，當年由鄉公所設置，聚會所雖在民國110年完工啟用，但雕像更早，至少超過10年以前就佇立當地。

縣府環保局表示，紋面阿嬤雕像不僅是一件藝術品，更是部落文化的核心，見證太魯閣族的堅韌與傳承；這次搶救行動成功，是對部落歷史的尊重，也是縣府對於災後重建的決心展現；機具正在進行清理，未來將會持續進行周邊環境復原工程，期待儘快還給部落一個乾淨、安心生活空間。

