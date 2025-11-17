快訊

燒黑、吐檳榔汁 台東海洋廣場裝置藝術被遭蹋引公憤

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市海濱公園打造的「海洋生態意象廣場」近日卻被發現遭不明人士破壞，不僅在廣場上焚燒木柴，留下大量木炭碎屑，更使裝置藝術表面被燻得一片焦黑。記者尤聰光／攝影
台東市公所在2023年斥資千萬元，於海濱公園打造「海洋生態意象廣場」，以浪潮、鯨豚、海龜、海星、扇貝等意象呈現豐富海洋生態，成為不少民眾散步、聽海與拍照打卡的新亮點。然而，近日卻被發現遭不明人士破壞，不僅在廣場上焚燒木柴，留下大量木炭碎屑，更使裝置藝術表面被燻得一片焦黑；周邊地面還可見大片檳榔汁痕跡、菸蒂與垃圾，景象十分雜亂。

對於遭破壞情形，公所表示，海濱公園屬開放空間，且範圍廣、人力有限，確實無法做到24小時巡邏。目前已要求相關單位加強巡視，也將評估是否在經費允許下與環保局合作於周邊增設監視器，以遏止類似惡行再度發生。

公所獲報後立即派員清除木炭與垃圾，但燻黑痕跡難以去除，已在裝置上留下永久性損傷。這起破壞行為引發民眾和遊客強烈不滿，不少人看到現場狀況後直搖頭。

一名在地居民表示，海洋廣場啟用以後成為許多家庭假日散步的好去處，「花那麼多公帑做的設施，被人這樣破壞，真的很心痛」。他批評，部分民眾使用公共設施完全不守規範，只為一時方便就焚燒、亂吐檳榔汁，真的太沒公德心了。

來自台南遊客說，「台東的海岸線這麼美，看到這種被燒黑的痕跡真的很可惜」。也有人認為，公園景點若管理不到位，恐會影響遊客觀感，降低整體城市形象。

公所呼籲，民眾於公園內禁止起火、破壞設施或任意丟棄垃圾，相關行為不僅不尊重公共空間，也可能觸犯法律，更可能造成安全風險。市府強調，維護公共環境需要大家共同努力，盼民眾一起守護來之不易的城市景觀。

「海洋生態意象廣場」地面還可見大片檳榔汁痕跡、菸蒂與垃圾，景象十分雜亂。記者尤聰光／攝影
台東市公所在2023年於海濱公園打造「海洋生態意象廣場」，以浪潮、鯨豚、海龜、海星、扇貝等意象呈現豐富海洋生態，成為不少民眾散步、聽海與拍照打卡的新亮點。記者尤聰光／攝影
台東市海濱公園打造的「海洋生態意象廣場」近日卻被發現遭不明人士破壞，不僅在廣場上焚燒木柴，留下大量木炭碎屑，更使裝置藝術表面被燻得一片焦黑。記者尤聰光／攝影
