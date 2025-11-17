台東縣56億債務完成「舉債歸零」壯舉！饒慶鈴：我們做到了

台東縣財政迎來重要里程碑。縣議員張國洲今在總質詢中，對縣府成功達成「舉債歸零」的成果給予高度肯定，並請縣長饒慶鈴向議會與縣民說明還債過程。饒慶鈴表示，她於上任時即面臨縣庫負債高達56億元的壓力，因此上任以來從開源與節流兩方面積極改革，最終在去年成功還清所有債務，讓台東縣正式邁向「零舉債」時代。

饒慶鈴指出，開源部分主要透過積極爭取中央競爭型補助計畫與有效運用花東基金，讓縣府能在不增加負擔的情況下推動地方建設。節流則從內部做起，包括整合縣府各局處活動、刪減不必要的支出，讓每一分公帑使用更有效率。

她也提到，美麗灣案的仲裁結果，是縣府財政改善的重要關鍵之一。縣府團隊在審慎研析與依法據理力爭的前提下，最終爭取到對縣府較為有利的仲裁結果，為縣庫節省數億元支出。此外，焚化爐啟用後，也替縣府挹注穩定的處理費收入，使財政體質逐年改善。多項因素加總，讓台東縣在去年正式清償所有債務，達成舉債歸零目標。

張國洲在質詢中也提及，除了中央去年度稅收超徵，台東縣本身去年也超徵約1億600多萬元。他建議縣府可研議將部分超徵稅收以現金方式還稅於民，讓縣民能夠直接感受到財政改善帶來的成果。他並表示，若今年作業時間不足，也可在追加預算時一併規畫。

對此，縣府秘書長盧協昌回應，114年度總預算已經完成編列，若要在年度內追加預算，作業時間恐怕不及，且現金發放需要周全的行政流程與法令依據，操作上並不容易。