馬太鞍溪農損7成 全縣損1.68億 啟動救助

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣農業處視察農損災情，經初步評估全縣受損總金額約1.68億。圖／花蓮縣政府提供
受鳳凰颱風豪雨影響，花蓮萬榮鄉萬利段、鳳林鎮長橋段及中心埔段等地約130公頃農地遭泥流淹沒，作物損害率達7成，全縣農損1.68億元。中央已核定救助措施，受災農民即日起至28日可向鄉鎮公所提出現金救助或低利貸款受災證明。

縣府農業處表示，這次災情以馬太鞍溪沿線最嚴重，鳳林長橋段與中心埔段大多為稻作區，積泥情況普遍；萬榮萬利段多為零星農作，受損涵蓋稻米、果樹、大豆、蕎麥、咖啡、苦茶油及黃金果等。

依農業部天然災害救助標準，蕎麥、大豆每公頃可申請2萬8千元補助；稻米每公頃2萬元；咖啡及油茶每公頃5萬5千元。申辦現金救助或受災證明如遇假日，順延至下一個上班日。

另外，林保署花蓮分署昨清晨6時監測，馬太鞍溪舊堰塞湖水位為1006.6公尺，蓄水量約33萬立方公尺，僅為9月23日溢流前蓄水量的0.37％；湖區趨穩定，目前維持常態警戒。但因地震、豪大雨已接連出現3個堰塞湖，林保署監測舊堰塞湖流口有近1億立方公尺土石，仍有高機率形成新堰塞湖。

13日凌晨形成壩高約40公尺的「堰塞湖3」最新監測蓄水量約15萬立方公尺，仍持續自然溢流。花蓮分署長黃群策表示，目前每天監控，隨時掌握堰塞湖變化。

馬太鞍溪農損7成 全縣損1.68億 啟動救助

