蘇澳水患1死 民怨分洪道延宕 藍綠催中央審核

宜蘭蘇澳遭鳳凰颱風重創，昨出現第一例罹難者，78歲老婦溺斃在自家客廳。災民也怒批蘇澳溪分洪道拖了15年沒有進展，民進黨籍鎮長李明哲強調是因制度和物價影響，須重新審查；國民黨立委吳宗憲認為中央應動用第二預備金治水。

應變中心昨表示，本月11日水患期間中原路淹水1層樓高，隔天發現78歲獨居老婦倒臥客廳死亡，檢察官相驗確認死因為溺斃。李明哲昨慰問喪家並致贈慰問金。

家人淚訴，豪雨淹水又急又快，當時蘇澳鎮對外通訊中斷，子女聯絡不上老母親，婦人行動緩慢、輕微失智，路又不通，無法及時返家查看，心急如焚。隔天淹水消退，他們趕回蘇澳，打開家門就看見母親倒臥客廳，失去呼吸心跳，緊急報警。

不少蘇澳鎮民怒批蘇澳溪分洪道工程慢半拍才導致淹水，李明哲為中央緩頰稱「蘇澳要的是治水，不是口水。」分洪道不是中央拖、也不是縣府不做，是制度和物價讓案子須重新調整，用地徵收今年底就完成，「15年都沒動」並非事實。

行政院長卓榮泰日前勘災承諾分洪道經費增加21億元，將納明年「4年1千億元縣市管河川改善計畫」，希望立法院支持。吳宗憲昨說，看到災民蒙受財產損失，如此急迫的蘇澳溪分洪道工程，中央應該立即以二備金核定計畫，而不是拿蘇澳人的救命錢綁計畫預算。