花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢淹1村1里 縣府助評估屋損

中央社／ 花蓮16日電

颱風鳳凰襲台期間造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水泥流溢淹萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里，居民房屋受損，花蓮縣府啟動建築師公會協助機制，將安排到場評估，並調查家戶內部損壞情形。

馬太鞍溪堰塞湖在鳳凰襲台期間溢流，造成萬榮鄉明利村嚴重災損，影響部落通行安全。花蓮縣府建設處及相關局處與中央單位、國軍及公所合作，全面投入搶修作業。經連日全力搶修，縣道花45線今天下午全線搶通，恢復明利村交通動脈，有效減輕居民往返繞行的不便。

花蓮縣政府表示，後續持續加速復建工程，讓民眾生活儘早回歸正常。

縣府建設處說明，花45線南段昨天已完成單線搶通，台9線通往聚會所的道路路段也同步清理完畢；北段今天加速清除淤泥，下午全面清通。

在排水系統部分，建設處指出，長橋排水淤積嚴重，目前已完成約120公尺清淤工程。由於淤積規模大，工程單位透過3個作業面同步開挖，並將依現場天候及安全狀況調整機具投入，以確保水流順暢、降低後續雨勢可能帶來的再次淤積風險。

此外，針對颱風造成的房屋受損部分，縣府已啟動建築師公會協助機制，並請公所協助製作名冊及聯絡資訊，以利安排建築師到場評估，同步辦理家戶內部損壞調查，協助居民掌握房屋安全現況。

花蓮縣政府指出，災後復原工程在各方協力下正全速趕工中，將持續以最高效率與最嚴謹標準推動復建，讓明利村及周邊環境儘快恢復安全環境與日常生活。

建築師 花蓮縣政府 馬太鞍溪
