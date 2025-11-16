花蓮萬榮、鳳林災後搶修加速 單日清出2200噸泥砂花45線搶通

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮萬榮鄉聯外道路花45今天全面搶通。圖／花蓮縣政府提供
鳳凰颱風帶來強降雨重創花蓮，馬太鞍溪暴漲後泥水湧入萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里，縣府隨即啟動大規模清淤，昨一天即清出2200噸泥砂與廢棄物。今天除了加派更多機具深入社區，集中清理家戶周邊淤泥萬，花45線也全線搶通，協助災民加速恢復生活。

花蓮縣政府指出，此次清災以鳳林鎮長橋里與萬榮鄉明利村為主要重點區域，動員跨局處資源展開強力清淤。昨天由24人專業清淤團隊與24台重機具投入明利部落，在聚會所周邊開挖約650噸淤泥，同時也持續清運花45線路段，單日清除量達1200噸。

鳳林鎮長橋里忠一路、忠二路社區泥沙淤積嚴重，縣府也協助清運約200噸，皆已運往中心埔暫置場進行後續處理。

環保局表示，萬榮地區因受颱風影響最為嚴峻，單日清運量即達2000噸，占總清災量九成。為加快災後復原速度，今日起持續投入更多抓斗車、挖土機等重機械，優先清除家戶與巷弄周邊的廢棄物與淤泥，希望能協助災民儘早回到安全整潔的生活環境。

除了社區淤泥堆積，鳳林鎮長橋排水系統的功能受損也成為防汛隱憂。長橋排水中段野溪因河道縮窄及大量土砂堆積，使得水流受阻，暴雨時更易造成周邊積淹水。農業處在災後立即啟動搶險清疏工程，針對野溪淤積嚴重區段全面開挖，恢復排水斷面，確保洪水宣洩順暢。

農業處長陳淑雯指出，本次清疏範圍約200公尺，15日廠商已進場施工，工期預估6個工作天，若天候正常，最快可於21日完成。農業處也要求承包廠商加強工區安全維護、妥善管理施工動線，並留意周邊交通秩序，降低對居民的影響。

另外，經連日全力搶通後，建設處表示，花45線南段已於昨天完成單線搶通，台9線通往聚會所的道路路段也同步清理完畢；北段今天加速清除淤泥，終於在下午全面清通。在排水系統部分，因長橋排水淤積嚴重，目前已完成約120公尺清淤工程，工程單位透過三個作業面同步開挖。

針對颱風造成的房屋受損，縣府已啟動建築師公會協助機制，並請公所協助製作名冊及聯絡資訊，以利安排建築師到場評估，同步辦理家戶內部損壞調查，協助居民掌握房屋安全。

馬太鞍溪暴漲後泥水湧入萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里，花蓮縣府啟動大規模清淤，昨一天即清出2200噸泥砂與廢棄物。圖／花蓮縣政府提供
花蓮萬榮排水匯入長橋排水處施工。圖／花蓮縣政府提供
花蓮萬榮鄉聯外道路花45今天全面搶通。圖／花蓮縣政府提供
馬太鞍溪暴漲後泥水湧入萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里，花蓮縣府啟動大規模清淤，昨一天即清出2200噸泥砂與廢棄物。圖／花蓮縣政府提供
建築師 鳳凰颱風 農業處
