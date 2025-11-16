蘇澳土石流堆積鐵皮住家半層樓 連日清運外觀已現
颱風鳳凰侵襲造成宜蘭蘇澳大淹水，湖東路山坡發生土石流，大量土石堆積在鐵皮住家，高度約半層樓，幸無人受傷，經連日清運今天下午已可見住家外觀，里長預估明天會告一段落。
11日晚間強降雨使得宜蘭縣蘇澳鎮成水鄉澤國，緊鄰湖東路的住家邊坡發生土石流，大量石塊伴隨泥水傾瀉而下，1層樓的鐵皮屋四周，幾乎有半層樓遭土石覆蓋，停在屋旁的轎車也被土石掩蓋。
當地永春里長張盛國今天向中央社記者表示，11日中午收到土石流紅色警戒通知，他配合鎮公所強制撤離約10戶，這戶住家雖未列入保全戶，但每逢颱風、豪雨也會前往柔性勸離，去年住家旁也曾發生土石崩落情形，這次颱風鳳凰來襲，住戶已前往依親，無人受傷。
在國軍和鎮公所連日協助下，加上啟德機械起重工程股份有限公司支援1輛怪手、2輛鏟裝機，下午已可見整間鐵皮屋外觀，轎車也已拖至一旁暫置，張盛國預估清除作業明天可告一段落。
