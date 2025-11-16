快訊

日韓交流賽／南韓啦啦隊成嬌點 日媒點李珠珢是「富邦至寶」

蘇澳土石流堆積鐵皮住家半層樓 連日清運外觀已現

中央社／ 宜蘭16日電

颱風鳳凰侵襲造成宜蘭蘇澳大淹水，湖東路山坡發生土石流，大量土石堆積在鐵皮住家，高度約半層樓，幸無人受傷，經連日清運今天下午已可見住家外觀，里長預估明天會告一段落。

11日晚間強降雨使得宜蘭縣蘇澳鎮成水鄉澤國，緊鄰湖東路的住家邊坡發生土石流，大量石塊伴隨泥水傾瀉而下，1層樓的鐵皮屋四周，幾乎有半層樓遭土石覆蓋，停在屋旁的轎車也被土石掩蓋。

當地永春里長張盛國今天向中央社記者表示，11日中午收到土石流紅色警戒通知，他配合鎮公所強制撤離約10戶，這戶住家雖未列入保全戶，但每逢颱風、豪雨也會前往柔性勸離，去年住家旁也曾發生土石崩落情形，這次颱風鳳凰來襲，住戶已前往依親，無人受傷。

在國軍和鎮公所連日協助下，加上啟德機械起重工程股份有限公司支援1輛怪手、2輛鏟裝機，下午已可見整間鐵皮屋外觀，轎車也已拖至一旁暫置，張盛國預估清除作業明天可告一段落。

颱風 土石流 蘇澳
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蘇澳淹水7旬婦陳屍住家客廳 公所：死因是溺斃

蘇澳分洪道工程經費綁在特別預算裡？吳宗憲批卓榮泰：還有沒有良心

蘇澳溪分洪道延宕 李明哲：物價飆地質複雜設計重調

蘇澳分洪道工程15年沒動？ 蘇澳鎮長貼文澄清 矛頭不該指向陳金德

相關新聞

蘇澳分洪道工程15年沒動？ 蘇澳鎮長貼文澄清 矛頭不該指向陳金德

宜蘭蘇澳鎮這次遭受鳳凰颱風重創，民眾大罵15年來遭受兩次大水患，損失慘重，批評蘇澳溪分洪道工程進度慢半拍，怒火燒向中央。...

花蓮萬榮、鳳林災後搶修加速 單日清出2200噸泥砂花45線搶通

鳳凰颱風帶來強降雨重創花蓮，馬太鞍溪暴漲後泥水湧入萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里，縣府隨即啟動大規模清淤，昨一天即清出220...

影／台東Q版媽祖熱氣球赴海外參展 特殊造型驚豔國際球迷

墨西哥萊昂國際熱氣球節在當地時間11月14日開幕，來自台灣的Q版媽祖熱氣球首度在拉丁美洲亮相，在與全球25個國家頂尖飛行...

廣角鏡／老校門，再見了

國立基隆高中今年創校99周年，陪伴無數基中人成長的「老校門」有46年歷史，將在12月中拆除重建，為此校方舉辦校友回娘家打...

季連成：馬太鞍溪左岸延伸建堤 涵管便道要求10天內搶通

鳳凰颱風造成花蓮萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里淹水，數十房舍受損，上百公頃道路、農田遭大小石塊與沙土積埋，行政院政委季連成昨...

基隆新市政大樓空間不足 謝國樑：基捷七堵聯開案可規畫第二辦公室

基隆新市政大樓市府擬採「公辦都更」招商51億興建，但因分配比例問題，連日來引發不少爭議，但即使建成也只能容納14個局處，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。