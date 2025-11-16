聽新聞
影／台東Q版媽祖熱氣球赴海外參展 特殊造型驚豔國際球迷
墨西哥萊昂國際熱氣球節在當地時間11月14日開幕，來自台灣的Q版媽祖熱氣球首度在拉丁美洲亮相，在與全球25個國家頂尖飛行團隊打造的200多顆熱氣球一同升空後，亮眼配色與造型成為全場焦點，吸引大批觀眾駐足拍照打卡，展現台灣文化獨特魅力與吸引力。
台東媽祖造型熱氣球的國籍航空器編號為B-00015，去年參加美國阿布奎基國際熱氣球嘉年華，今年再度應邀赴墨西哥參加萊昂國際熱氣球節（Festival Internacional del Globo, León Mx, FIG），除外型搶眼外，Q版媽祖造型熱氣球徽章也引發收藏熱潮，展現超高人氣。
交觀處說明，墨西哥萊昂國際熱氣球節邁入第23屆，是拉丁美洲規模最大、最具指標性的熱氣球嘉年華，今年超過200顆熱氣球齊聚一堂，開幕日上午免費入場，光上午場湧入逾2萬人次，創下開幕熱潮。
交觀處長卜敏正說，台東舉辦熱氣球嘉年華已經15年，每年都邀請許多飛行員來台參加活動，台東熱氣球去年去美國參展，今年到墨西哥，最具台灣特色的Q版媽祖球在升空及夜間光雕活動中大放異彩，全世界看見台東，也看見台灣。
