蘇澳溪分洪道延宕 李明哲：物價飆地質複雜設計重調

快訊

中央社／ 宜蘭16日電

颱風鳳凰來襲造成宜蘭蘇澳鎮大淹水，外界指責因蘇澳溪分洪道遲未動工；蘇澳鎮長李明哲今天說，分洪道不是中央拖，也不是縣府不做，是設計重調加上原物料飆漲，讓案子須重新調整。

李明哲今天在臉書（Facebook）發文表示，宜蘭需要治水、不是噴口水，最近看到某些媒體把「蘇澳溪分洪道」寫得工程會不重視、中央不積極，甚至把矛頭指向工程會主委陳金德，他沒有要幫誰講話，但蘇澳的建設不能被扭曲，也不能被拿來消費。

李明哲說，分洪道不是中央拖，也不是縣府不做，是「制度+物價」讓案子必須重新調整；這2年原物料飆漲，工程當然也不例外，地質狀況複雜、成本大改，設計就得重新調整，這不是誰的政治態度，而是專業與現實。

李明哲說，縣府去年5月先提86億版本，經水利署審查後，再提75.68億版本，他身為鎮長看到計畫有往前推進；內政部今年9月核准徵收用地，縣府11月公告、12 月初發價款，用地徵收今年底就會完成，這是實際進度，不是空口。

李明哲表示，他不是護航陳金德，也不會替任何人背書，但事實就是，分洪道追加經費卡關時，他去拜託陳金德，是陳金德協調，把案子納入「氣候變遷縣市管河川改善（2026－2029）」找出財源，主動了解計畫變更、地質原因，並不是完全不理。

李明哲表示，有人說「喊了15年都沒動」，這種說法違背事實，且忽略很多辛苦做事的人，也會讓蘇澳鄉親誤以為工程停了，他一定要把鎮民疑慮直接講出來，蘇澳不能再拖，中央與縣府都必須更快、更明確。

他表示，蘇澳沒有時間與耐心再耗下去，豪雨不會等會議，淹水也不會等跨部會協調，需要更清楚時程、更快核定、更果斷決策，這是他替鄉親講的「重話」。

蘇澳 李明哲 陳金德
