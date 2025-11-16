蘇澳溪分洪道延宕 李明哲：物價飆地質複雜設計重調
颱風鳳凰來襲造成宜蘭蘇澳鎮大淹水，外界指責因蘇澳溪分洪道遲未動工；蘇澳鎮長李明哲今天說，分洪道不是中央拖，也不是縣府不做，是設計重調加上原物料飆漲，讓案子須重新調整。
李明哲今天在臉書（Facebook）發文表示，宜蘭需要治水、不是噴口水，最近看到某些媒體把「蘇澳溪分洪道」寫得工程會不重視、中央不積極，甚至把矛頭指向工程會主委陳金德，他沒有要幫誰講話，但蘇澳的建設不能被扭曲，也不能被拿來消費。
李明哲說，分洪道不是中央拖，也不是縣府不做，是「制度+物價」讓案子必須重新調整；這2年原物料飆漲，工程當然也不例外，地質狀況複雜、成本大改，設計就得重新調整，這不是誰的政治態度，而是專業與現實。
李明哲說，縣府去年5月先提86億版本，經水利署審查後，再提75.68億版本，他身為鎮長看到計畫有往前推進；內政部今年9月核准徵收用地，縣府11月公告、12 月初發價款，用地徵收今年底就會完成，這是實際進度，不是空口。
李明哲表示，他不是護航陳金德，也不會替任何人背書，但事實就是，分洪道追加經費卡關時，他去拜託陳金德，是陳金德協調，把案子納入「氣候變遷縣市管河川改善（2026－2029）」找出財源，主動了解計畫變更、地質原因，並不是完全不理。
李明哲表示，有人說「喊了15年都沒動」，這種說法違背事實，且忽略很多辛苦做事的人，也會讓蘇澳鄉親誤以為工程停了，他一定要把鎮民疑慮直接講出來，蘇澳不能再拖，中央與縣府都必須更快、更明確。
他表示，蘇澳沒有時間與耐心再耗下去，豪雨不會等會議，淹水也不會等跨部會協調，需要更清楚時程、更快核定、更果斷決策，這是他替鄉親講的「重話」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言