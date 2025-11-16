蘇澳分洪道工程15年沒動？ 蘇澳鎮長貼文澄清 矛頭不該指向陳金德

宜蘭蘇澳鎮這次遭受鳳凰颱風重創，民眾大罵15年來遭受兩次大水患，損失慘重，批評蘇澳溪分洪道工程進度慢半拍，怒火燒向中央。蘇澳鎮長李明哲今天在臉書貼文「有些事，一定要說清楚」，分洪道不是中央拖，也不是沒有動，不該把矛頭指向工程會主委陳金德，主委為蘇澳付出很多。

11日晚上宜蘭強降雨，蘇澳淹一層樓高，數千戶泡在水裡，民眾想起15年前梅姬颱風夢魘，那場大災難後就開始規劃「蘇澳溪分洪道」工程，如今在哪裡？鎮長李明哲隔天勘災時為鄉親發聲，指蘇澳溪分洪道3年前核定了，但速度不夠快，讓災民15年淹兩次，情何以堪，盼盡速補足經費。

「蘇澳溪分洪道」原本在工程會前主委吳澤成任內核定54億餘元，後因物價等因素，經費增至將近76元，修改計畫去年送中央審查未核定。這次淹水災後，中央趕緊11月13日核定計畫，但民怨未止，工程會主委陳金德是蘇澳人，遭流彈波及。

民進黨籍鎮長李明哲今在臉書貼文「需要治水、不是噴口水」，最近看到某些媒體把「蘇澳溪分洪道」寫得工程會不重視、中央不積極，甚至把矛頭指向陳金德主委。他身為蘇澳鎮長不能只看著政論在天上飛、地方焦慮越來越高，「我沒有要幫誰講話，但蘇澳的建設不能被扭曲，也不能被拿來消費」。

他提列五點「有些事，一定要說清楚」。

一、蘇澳最在意的是：防洪到底什麼時候能做？蘇澳溪分洪道我們等不下去了，只要晚一年，就多一分壓力，蘇澳不可以在淹水的恐懼下過活！任何拖延、誤解與政治攻防都會讓蘇澳付出代價，他不能接受。

二、分洪道不是中央拖、也不是縣府不做，是「制度＋物價」讓案子必須重新調整。這不是誰的政治態度，而是專業跟現實。縣府去年 5 月先提 86 億版本，經水利署審查後，再提 75.68 億版本。「 計畫有沒有往前？有。」「 有沒有停在那邊？沒有。」

三、用地徵收今年底完成，是紮紮實實在進度上。內政部今年 9 月核准徵收，縣府11月公告、12 月初發價款。這是實際進度，不是空口講的。有人說「喊了15年都沒動」，這種說法，違背事實！

四、他要把鎮民的疑慮直接講出來：蘇澳不能再拖，中央與縣府都必須更快、更明確。

他知道跨部會經費協調及專業審查有其必要，但蘇澳沒有時間跟耐心再耗下去。豪雨不會等會議，淹水也不會等協調！我們需要更清楚的時程、更快的核定、更果斷的決策。這是我替鄉親講的「重話」。

五、他不是護航陳金德主委，不替任何人背書，而是講事實。陳主委確實為蘇澳付出良多。

• 蘇澳海事鄰損案，是工程會介入，我們才走得出來。

• 分洪道追加經費卡關時，我們去拜託陳主委，是陳主委協調把案子納入「氣候變遷縣市管河川改善（2026–2029）」找出財源，主動了解計畫變更、地質原因，不是完全不理。

• 大南澳公地放領卡了將近40年，也因有他協助爭取在行政院闖關成功。