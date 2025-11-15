聽新聞
基隆新市政大樓空間不足 謝國樑：基捷七堵聯開案可規畫第二辦公室

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
議員張耿輝認為，市府應在七堵規畫新都心，平衝地方發展。記者游明煌／攝影
基隆新市政大樓市府擬採「公辦都更」招商51億興建，但因分配比例問題，連日來引發不少爭議，但即使建成也只能容納14個局處，議員認為應在七堵規畫副都心，平衝地方發展。市長謝國樑說，市府研議在基隆捷運七堵站聯開分回的空間設立第二辦公室，容納市府其他各單位。

基隆捷運七堵站預定地位七堵區崇孝街，在吉隆有線電視台對面，面積4745坪為完整市有地，目前是市公車處場站及停車場，靠近基隆河。

無黨籍議員張耿輝昨質詢表示，他在民國97年就提出將市政大樓遷至七堵新都心，並整合客運轉運站規畫，新市政中心不應只有一棟行政辦公大樓，還可以在七堵設副都心，帶動周遭產業、商業、金融業等整體發展，市長應正視，平衡七堵的發展，不一定市政中心都要在市區。

謝國樑表示，基隆捷運是未來發展重點，基隆捷運七堵站的聯合開發案，就可規畫未來市府將可分回辦公空間，屆時市府可成立第二辦公室，容納無法在中正路新市政大樓的其他局處。

謝國樑說，市府交通、工務、財政、主計等單位可在新市政大樓，但文觀、環保、衛生等單位就可以考慮到第二辦公室，可平衝七堵未來發展。

他重申，市府以公辦都更興建新市政大樓，全國各地都有此方式，並廉政平台監督，招商時看誰出資最多，可讓市府分回樓地板面積最多的廠商得標。

民進黨議員鄭文婷今天發聲明稿指出，謝國樑在新市政大樓議題上採兩面手法，新市政大樓的合建分配僅回收約不到6000坪，明顯無法容納所有市府處室，更無法安置災害應變中心，但謝國樑卻對外聲稱要在七堵另蓋第二辦公大樓。

鄭文婷質疑，如果新市政大樓真的足夠，為什麼還要蓋第二棟？很明顯就是因為合建給建商太多，導致市府空間不夠，要求市府回到專業治理。

基隆市府有意在基隆捷運七堵站進行聯合開發案，成立市府第二辦公室，圖為基隆捷運七堵站模擬圖。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑說，市府研議在基隆捷運七堵站聯開分回的空間設立第二辦公室，容納市府其他各單位。記者游明煌／攝影
