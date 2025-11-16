聽新聞
季連成：馬太鞍溪左岸延伸建堤 涵管便道要求10天內搶通

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮萬榮鄉明利村因馬太鞍溪水溢流，造成家戶被大小石塊、土沙淹埋，災情慘重。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮鄉明利村因馬太鞍溪水溢流，造成家戶被大小石塊、土沙淹埋，災情慘重。記者王燕華／攝影

鳳凰颱風造成花蓮萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里淹水，數十房舍受損，上百公頃道路、農田遭大小石塊與沙土積埋，行政院政委季連成昨說，受災戶將比照光復鄉補助，馬太鞍溪左岸會建600公尺長的大堤保護村落，涵管便道也要求10天內搶通。

季連成與政院顧問李孟諺等人昨到災區勘災，萬榮鄉截至目前統計31戶受損，其中19戶為有門牌住戶，另12戶為工寮，鳳林鎮也有48戶受災。明利村長林萬成反映，希望先將災區清理好，才能評估家戶受損狀況。

水利署長林元鵬說，明利社區過去不是高風險致災範圍，有天然高崁，所以沒設堤防，正將臨時性土堤加高，再以鼎塊保護，在河道挖掘3公里長的導水槽，將流路控制在中間；疏浚每天最多可挖10萬立方公尺，中長期在左岸從馬太鞍溪便橋往上游延建600公尺導流堤防，預計高6到8公尺，寬300公尺。

季連成表示，國軍也投入，只要道路搶通，就會進駐清理家屋，讓居民回家。

林保署持續監測上游堰塞湖，舊堰塞湖水量降至33.7萬噸，溢流口左岸仍堆積約1億立方公尺土砂，若再有地震或豪雨，仍有可能邊坡滑動阻塞河道的風險。

13日新生成的3號堰塞湖，當天溢流後蓄水量減至15萬噸，若於1小時內潰決可能產生每秒80立方公尺洪峰，下游大馬堤防及馬太鞍溪橋水位分別上升約9及11公分，因水利署已完成防堵措施，不會再流入明利村。

季連成 萬榮 馬太鞍溪 堰塞湖
×

