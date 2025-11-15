神祕物體接連漂上岸…綠島居民發現不明複合材料 懷疑是航空器殘骸

台東綠島海邊今天下午接連出現2大塊不明複合材料，引發在地民眾聯想是否為「飛機蒙皮」或航空器殘片。海巡單位已到場了解，軍方也將進一步檢驗其來源。

綠島鄉民田鴻銘表示，他傍晚前往綠島監獄附近的「流麻溝」出海口時，意外發現一塊白色複合材料，長寬約200公分，表面可見鉚釘痕跡，外觀讓人聯想到飛機蒙皮或火箭殘骸。他研判可能是受近日東北季風影響，風浪強勁，才把深海物體推上岸。

更巧合的是，稍晚他又在約2公里外、著名的「柴口浮潛區」海岸邊，看到另一塊更大的複合材料，尺寸約300公分，同樣具備鉚釘結構。地方居民得知後，也認為與航空器材料相似。

田鴻銘立即通報海巡單位。海巡指出，2塊材料應為近期才被海浪推上岸，明天將派員協助搬運至安檢所，並同步通報軍方鑑識。

軍方人員初步查看照片後表示，外型不像空軍志航基地所屬戰機的材質或構造，但不排除是無人機或其他航空器殘件，需實際勘驗後才能確認。

目前兩塊不明材料已列入調查，軍方及海巡將共同釐清其來源與用途，是否涉及航空器事故，仍待後續檢測結果出爐。