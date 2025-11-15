疑似飛機蒙皮？綠島海邊發現複合材料片 海巡、軍方檢視確認

台東綠島流麻溝和柴口海邊今天有民眾發現2塊複合材料片，認為類似飛機蒙皮，海巡和軍方人員已獲報，仍待詳細檢視確認。

綠島鄉民田鴻銘今天傍晚告訴中央社記者，下午他前往綠島監獄附近的流麻溝出海口，發現一塊複合材料，感覺好像是飛機蒙皮或是火箭殘骸，長、寬各約200公分，白色，有鉚釘。

後來在距離約2公里處的柴口浮潛區海邊發現另一塊，長、寬各約300公分。有綠島鄉民告訴他，從複合材料和鉚釘看來很像飛機蒙皮。

田鴻銘表示，這應該是近期出現，近日東北季風增強，風浪變大，將海底的東西推上岸邊，他已通知海巡人員到場檢視，海巡人員明日將派員將2塊複合材料片搬到安檢所，並通知軍方人員。

軍方人員表示，從照片初步檢視，不像是空軍志航基地的戰機，有可能是無人機或是其他飛機，但要詳細檢視後才能確定是何物。