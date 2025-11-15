快訊

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

聽新聞
0:00 / 0:00

疑似飛機蒙皮？綠島海邊發現複合材料片 海巡、軍方檢視確認

中央社／ 台東縣15日電
台東離島綠島流麻溝和柴口海邊15日被民眾發現有2塊複合材料，感覺類似飛機蒙皮，已通知海巡和軍方前往了解。圖／中央社（田鴻銘提供）
台東離島綠島流麻溝和柴口海邊15日被民眾發現有2塊複合材料，感覺類似飛機蒙皮，已通知海巡和軍方前往了解。圖／中央社（田鴻銘提供）

台東綠島流麻溝和柴口海邊今天有民眾發現2塊複合材料片，認為類似飛機蒙皮，海巡和軍方人員已獲報，仍待詳細檢視確認。

綠島鄉民田鴻銘今天傍晚告訴中央社記者，下午他前往綠島監獄附近的流麻溝出海口，發現一塊複合材料，感覺好像是飛機蒙皮或是火箭殘骸，長、寬各約200公分，白色，有鉚釘。

後來在距離約2公里處的柴口浮潛區海邊發現另一塊，長、寬各約300公分。有綠島鄉民告訴他，從複合材料和鉚釘看來很像飛機蒙皮。

田鴻銘表示，這應該是近期出現，近日東北季風增強，風浪變大，將海底的東西推上岸邊，他已通知海巡人員到場檢視，海巡人員明日將派員將2塊複合材料片搬到安檢所，並通知軍方人員。

軍方人員表示，從照片初步檢視，不像是空軍志航基地的戰機，有可能是無人機或是其他飛機，但要詳細檢視後才能確定是何物。

台東縣綠島鄉民田鴻銘15日下午前往流麻溝和柴口海邊時發現2塊複合材料片，類似飛機蒙皮或火箭殘骸，已通知海巡人員到場檢視。圖／中央社（田鴻銘提供）
台東縣綠島鄉民田鴻銘15日下午前往流麻溝和柴口海邊時發現2塊複合材料片，類似飛機蒙皮或火箭殘骸，已通知海巡人員到場檢視。圖／中央社（田鴻銘提供）
台東縣綠島鄉流麻溝和柴口岸際15日出現2塊複合材料片，發現者已通知海巡到場檢視，海巡人員16日將派員將複合材料片搬到安檢所，並通知軍方人員。圖／中央社（田鴻銘提供）
台東縣綠島鄉流麻溝和柴口岸際15日出現2塊複合材料片，發現者已通知海巡到場檢視，海巡人員16日將派員將複合材料片搬到安檢所，並通知軍方人員。圖／中央社（田鴻銘提供）

綠島 台東
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

綠島僅有1件裝置藝術 議員譏：島上唯一進步的是廁所

氣象署最新風雨預測 今晚10縣市颱風假達標 暴風侵襲機率100%地區曝

中共空軍成立76周年 神祕新機型「玄龍」曝光

鳳凰颱風共伴效應發威 6縣市豪雨特報下到明天上午

相關新聞

神祕物體接連漂上岸…綠島居民發現不明複合材料 懷疑是航空器殘骸

台東綠島海邊今天下午接連出現2大塊不明複合材料，引發在地民眾聯想是否為「飛機蒙皮」或航空器殘片。海巡單位已到場了解，軍方...

李宗盛牽線曾寶儀捐門諾復康車 「車身印上曾志偉」原因曝光

音樂人李宗盛牽線、藝人曾寶儀今天捐贈花蓮門諾醫院一輛價值200萬元的復康車，提供長者就醫、復健、返家接送服務。車身上印有...

湯屋都是泥巴！洪水重創蘇澳冷泉區 鎮長：復原時間恐須1個月

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲今天說，蘇澳鎮日前遭遇重大水患，其中知名的蘇澳冷泉區災情也慘重，許多設備都還泡在泥濘中，復原時間恐須...

花蓮陸配村長解職處分獲撤銷 藍轟綠政治獵巫：道歉、回復公職

花蓮縣民選的陸配村長鄧萬華被依國籍法解職，縣府訴願審議委員會撤銷原處分，國民黨縣議會黨團今天聲援，指訴願結果證明民進黨中...

台東紅烏龍來了 茶香飄台北南港國際茶博展

2025台東紅烏龍形象館今天在台北市南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」開幕，以「自然茶旅」為題，集結12家在地品牌展出，並...

慈濟援建0403大愛屋落成 震災戶開心賞屋「要想怎麼分配房間」

慈濟援建「0403地震」的大愛福利社區大樓今天落成揭牌，共108戶登記入住，將於看屋、抽籤、選屋後，年底前入住。有受災戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。