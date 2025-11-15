花蓮陸配村長解職處分獲撤銷 藍轟綠政治獵巫：道歉、回復公職

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍法遭解職，獲縣府撤銷解職處分。聯合報系資料照／記者王燕華攝影
花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍法遭解職，獲縣府撤銷解職處分。聯合報系資料照／記者王燕華攝影

花蓮縣民選的陸配村長鄧萬華被依國籍法解職，縣府訴願審議委員會撤銷原處分，國民黨縣議會黨團今天聲援，指訴願結果證明民進黨中央的處分站不住腳，要求回復鄧的公職權益，全面檢討陸配參政規定。

國民黨花蓮縣議會黨團今天發表聲明，要求內政部公開檢討並道歉，立即回復鄧萬華公職權益，並不得再濫用國籍審查侵害民權、全面檢討陸配參政的相關規定。

黨團書記長吳建志說，鄧萬華嫁來台灣28年，育有3名子女，17年前就取得中華民國護照，是標準的台灣媳婦，她在富里鄉學田村長兩年多服務期間深受村民肯定，只因沒辦法完成中國大陸法律根本不允許的動作，也就是放棄大陸國籍，就被迫解職，成為全國首例。

吳建志表示，內政部多次函文給富里鄉公所，要求鄧萬華提出放棄國籍證明，這是「不可能取得的證明」，鄉公所在中央壓力下只好在8月1日將她解職，此事根本是民進黨政府的政治意識形態，把陸配當作次等國民。

「這是赤裸裸的政治獵巫」吳建志強調，陸配拿中華民國身分證、護照、繳稅、養家育兒，是正正當當的台灣人，不是次等國民，民進黨卻以「國籍」當作政治武器；這場荒謬鬧劇顯示民進黨慣用意識形態先定罪，再用行政命令執行處分，訴願結果證明，民進黨中央的處分根本站不住腳。

